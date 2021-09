Weingartens Handballerinnen bejubeln ersten Saisonsieg

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben im ersten Heimspiel der Saison wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Der TVW gewann in der Verbandsliga gegen die HSG Ermstal mit 25:24. Der TSB Ravensburg holte in der Bezirksliga einen Punkt, der HCL Vogt gewann sehr deutlich. Eine Klatsche gab es für die Lady Rams.

Frauen-Verbandsliga: TV Weingarten – HSG Ermstal 25:24 (13:12) – Weingarten, Aufsteiger in die Verbandsliga mit stark verjüngtem Kader, hat gegen den Württembergliga-Absteiger stark gekämpft und knapp gewonnen. Dank einer gut stehenden Abwehr und einer gut aufgelegten Felicitas Bär im Tor führte Weingarten nach zehn Minuten mit 5:3. Dann schlichen sich ein paar Fehler ein, die Gäste glichen aus und TVW-Trainer Lars Gmünder nahm eine Auszeit. Spielmacherin Ann-Kathrin Kübler und Stephanie Schneider brachten Weingarten wieder mit zwei Toren in Front (13:11), Laura Sulz verkürzte kurz vor der Pause auf 12:13.

Weingarten wollte in der zweiten Halbzeit die Anspiele auf die Kreisspielerin Franziska Weber unterbinden und die Räume von Linkshänderin Laura Sulz einschränken. Das gelang – Weber und Sulz warfen nach der Pause nur vier Tore. Weil der TVW aber einige Chancen ausließ, gingen die Gäste in der 41. Minute dennoch mit 17:16 in Führung. A-Jugendspielerin Miriam Borrmann und Kübler sorgten wieder für den Führungswechsel. Bis zum 20:20 zog die HSG immer nach, dann legte Weingarten durch Amela Celahmetovic, Barbara Koch, Kübler, Lena Haberbosch (ebenfalls A-Jugend) und Lea Frankenhauser zum 25:22 vor. Nach einer starken Parade von Bär gegen Sulz stand der Weingartener Sieg fest, auch wenn die HSG noch auf 24:25 verkürzte.

TVW: Müller, Bär; Hilebrand, Borrmann (1), Hämmerle (1), Haberbosch (1), Kübler (6), Schneider (4), Frankenhauser (1), Jassniger, Koch (1/1), Khater (3), Celahmetovic (7).

Bezirksliga: HCL Vogt – HV RW Laupheim II 33:21 (13:9) – Vogt schaffte den erhofften Heimsieg und kann nun mit Selbstvertrauen in die schwere Vorrunde mit sechs Auswärtsspielen gehen. Mit einem starken Torwart Dominik Schmucker als Rückhalt kam bei den Vogtern laut Mitteilung nie das Gefühl einer Niederlage auf. Der HCL zog auf 11:6 davon, ehe sich die Gastgeber durch einige Zeitstrafen in Schwierigkeiten brachten. Nach der Pause drückte der HCL und zog auf 20:12 davon. Auffällig waren vor allem die Rückraumspieler Stephan Culjak (fünf Tore) und Marco Pilz (zwölf Treffer). Der Sieg war absolut verdient, Trainer Ivan Culjak mahnte allerdings auch die Fehler in der Rückwärtsbewegung an.

HCL: S. Khater, Schmucker; Schmid (1), M. Khater (4), Geyer (1), Pilz (12), Burkart (1), S. Buemann, L. Buemann (1), Zembrod (1), Culjak (5), Hecht (3), Schäle (2), Steinhauser.

HC Lehr – TSB Ravensburg 27:27 (14:10) – Die Handballer des TSB Ravensburg haben sich beim heimstarken HC Lehr trotz eines dezimierten Kaders ein Unentschieden erkämpft. Fast wären es sogar zwei Punkte geworden, ehe Lehrs Bernd Konrad in letzter Sekunde noch den Ausgleichstreffer schaffte. Die Rams starteten stark und führten schnell mit 3:0. Auch die Körpersprache passte. Bis Mitte der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, Valentin Ehrat hielt stark im Tor. Durch eine Schwächephase der Rams gegen Ende der ersten Halbzeit kippte das Spiel zu Gunsten der Hausherren, die zur Pause mit 14:10 führten. Ab der 40. Minute bekamen die Rams das Angriffsspiel der Hausherren besser in den Griff. Angeführt von Spielmacher Moritz Ewert, mit zwölf Treffern bester Torschütze, kämpften sich die Rams zum 20:20 heran. Die Abwehr stand stabil, im Tor hatte auch Nachwuchsspieler Jakob Weißhaar starke Szenen. Es blieb extrem spannend, mit der aus Ravensburger Sicht kleinen Enttäuschung des späten Ausgleichs. „Insgesamt ist es aber ein gerechtes Ergebnis“, meinte der Sportliche Leiter Günter Niederer. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt.“ Zugang Fabian Wiedemann feierte laut Niederer auf der Außenbahn ein starkes Debüt.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Langlois (3), Begagic (1), F. Ewert (5), Obert, Lohr (2), Wiedemann (3), Haefele (1), Koßbiehl, M. Ewert (12/6).

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – TG Biberach II 11:29 (7:11) – TSB: Wurst; Rieger (3), Horn, Türk, Hömberger, Snellgrove (3), Maidel (3), Bentien (2), C. Rodewald, Ott.

Kreisliga B: TG Bad Waldsee – TSG Leutkirch II 27:21 (12:8) – TG: Bohnert, Siering (1), Schmidberger, Hallanzy (3/1), Zorell (7/2), Lehmann, Gründler (3), Klingele (4), Lehmann (2), Goletz, Deinet (3), Nolte (2), Schröder (2).