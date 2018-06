In der renommierten Weingartener Kita „Kindernest“ brodelt es: Drei Erzieherinnen, darunter eine, die Führungskraft gewesen ist, sind fristlos frei gestellt worden.

Beim Kita-Träger Deutsches Rotes Kreuz spricht man von „Verdachtskündigungen“. Eine Erzieherin habe „das pädagogische Handeln“ der freigestellten Kolleginnen angeprangert. Die Eltern sind verunsichert.

„Wir wissen nicht genau, was eigentlich los ist“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Pick. Auch nach zwei Elternabenden – einem Ende Januar, dem nächsten Anfang Februar – kam nur an: „Es stehen offenbar Vorwürfe im Raum.“ Die Gerüchteküche sei am Brodeln, sagt Pick, die ihren Sohn seit mehr als drei Jahren ins „Kindernest“ bringt. Und zwar stets „mit gutem Gewissen und einem guten Gefühl“. Daher kann sie sich „eigentlich nicht vorstellen“, dass an irgendwelchen Vorwürfen etwas dran sein soll.

Ähnlich konsterniert wirkt der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Ravensburg, Gerhard Krayss. Es habe „Unruhen personeller Art“ gegeben im Weingartener „Kindernest“ – Vorwürfe von Mitarbeitern gegen andere Mitarbeiter bezüglich deren „pädagogischem Handeln“. Und deshalb setzt man altgediente Erzieherinnen mit sofortiger Wirkung vor die Tür? „Wir haben“, sagt Krayss „einen Schutzauftrag für die Kinder“. Auch wenn die Irritation groß sei, fühle man sich verpflichtet, „die im Raum stehenden Behauptungen zu klären“.

Polizei wurde eingeschaltet

Schließlich solle nicht mal „ein Hauch des Eindrucks entstehen, dass wir irgend etwas unter den Tisch kehren wollen“, versucht der aus Stuttgart angereiste Pressesprecher des DRK-Landesverbandes, Udo Baugerter, die Vorgehensweise des Trägers zu erläutern. Wobei es, wie Krayss betont, „keinerlei Hinweise auf körperliche Übergriffe“ gebe.

Nachdem die drei Erzieherinnen am 23. Januar freigestellt worden waren, schaltete das DRK die Polizei ein. „Mit der Bitte, den Vorgängen in der Kita, die zumindest auf rüde Erziehungsmethoden hinweisen, nachzugehen und diese aufzuklären“, wie Karl-Josef Diehl von der Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilt. Weil noch nicht raus ist, ob die Vorwürfe tatsächlich strafrechtlich relevant sind, wurde bislang kein förmliches Ermittlungsverfahren, sondern zunächst lediglich ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet.

In den nächsten Wochen sollen die Vernehmungen der Polizei zutage fördern, ob im „Kindernest“ wirklich „Schutzbefohlene misshandelt oder die Fürsorge- und Erziehungspflicht vernachlässigt wurde“, so Diehl weiter. Ungewöhnlich an den Vorwürfen sei, räumt der Oberstaatsanwalt ein, dass sie von Kollegenseite ausgehen und nicht etwa von den Eltern kommen.

Weil „für uns das vertrauensvolle Miteinander zwischen der Leitung und den Mitarbeitern sowie zum Träger gestört ist“, hat das DRK aber schon jetzt Konsequenzen gezogen: Die Leiterin der ebenfalls vom DRK betriebenen Ravensburger Kita „Villa Kunterbunt“ kümmert sich derzeit kommissarisch auch um das Weingartener „Kindernest“. Außerdem sind im „Kindernest“ Aushilfen im Einsatz; neue Erzieherinnen sowie eine neue Leiterin werden gesucht. Im Internet können sich Interessentinnen über die Kindertagesstätte allerdings nicht schlau machen: Die Seite ist blockiert. Sie sei momentan „offline und wird gewartet“, erläutert Krayss dazu.

Konzeptionelle Veränderungen

Konzeptionell wurde ebenfalls flugs einiges verändert: Statt der altersgemischten Gruppen, die im Sommer vergangenen Jahres eingeführt wurden, wurde nun wieder auf „altershomogene Gruppen umgestellt“, wie Krayss zu Protokoll gibt. Will sagen: Null- bis dreijährige Krippenkinder werden getrennt von den Drei- bis Sechsjährigen betreut. So könne man den Bedürfnissen der Kinder besser gerecht werden und entlaste die Erzieherinnen, sagt Krayss. Im Übrigen seien die Eltern bei der Umstellung auf die altersgemischten Gruppen „wie wir jetzt wissen, nicht mitgenommen worden“.

Die Öffnungszeiten hingegen sind fast wieder wie gehabt: Hatte das „Kindernest“ kurzfristig nur noch von 8 und 16.30 Uhr geöffnet, können die meisten – wenn auch nicht alle – der 45 Kinder nun wieder in der Zeit zwischen 6.30 und 20 Uhr in der Ravensburger Straße 33 abgegeben werden.