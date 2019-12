Weingarten will den Anschluss halten

Für die Weingartener Handballerinnen steht ein weiteres Topspiel vor heimischem Publikum an. Mit der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (NTW) gastiert am Samstag (16.15 Uhr, Großsporthalle) mit 13:3 Punkten der Tabellendritte in Weingarten. Der TVW will zum Hinrundenabschluss den Gästen ihre zweite Saisonniederlage zufügen.

Nach acht Partien ohne Niederlage mussten sich die Weingartenerinnen am vergangenen Spieltag dem Klassenprimus Böblingen/Sindelfingen deutlich geschlagen geben (16:32). Die Niederlage hätte sicherlich nicht so hoch ausfallen müssen. Klare Ergebnisse sind beim Tabellenführer aber an der Tagesordnung. Auch die HSG NTW musste das erfahren – sie verlor in eigener Halle gegen Böblingen/Sindelfingen mit 14:29. Für die TVW-Spielerinnen galt es, die klare Niederlage schnell aus den Köpfen zu bekommen und sich auf die anstehende schwere Aufgabe zu konzentrieren. Die HSG NTW rang am vergangenen Spieltag die SG Argental nieder (29:25). Mit einem Sieg würde Weingarten als Tabellenvierter in die Weihnachtspause gehen und wäre bis auf zwei Punkte an Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen dran.

Die NTW verfügt über eine körperlich starke Mannschaft und spielt weitestgehend aus einer kompakten und defensiven Abwehr heraus. Für den TVW wird es wichtig sein, dass die eigene Abwehrreihe bestmöglich funktioniert und man somit ins Tempospiel kommt. Der TVW wie in den Wochen zuvor als kompakte und homogene Mannschaft auftreten, die mit der richtigen Einstellung und der nötigen Durchschlagskraft den Gegner von der ersten Minute an unter Druck setzt. „Wir erwarten eine umkämpfte Partie, in der wir sicherlich wieder an einen Schmerzpunkt gehen müssen“, sagt Weingartens Trainer Daniel Kühn.

Unter der Woche standen noch Fragezeichen hinter dem Einsatz einiger Spielerinnen. Einige im TVW-Lager plagten sich laut einer Mitteilung mit Erkältungen herum. Barbara Koch sollte der Mannschaft aber wieder zur Verfügung stehen, die Torhüterin Nicole Spänle könnte wegen einer Wadenverletzung ausfallen. Die Weingartenerinnen sind aber guten Mutes, doch mit einer gut besetzten Bank ins Rennen gehen zu können. Sie wollen die zwei Punkte in der eigenen Halle behalten und so einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern.

Bezirksklasse: TV Weingarten – HCL Vogt (Sa, 18.15 Uhr, Großsporthalle). – Die Handballer des HCL Vogt sind in der Bezirksklasse als einzige Mannschaft noch ungeschlagen (18:2 Punkte). Als Tabellenführer fahren die Vogter am Samstag (18.15 Uhr, Großsporthalle) die kurze Strecke nach Weingarten zum Derby. Der TVW liegt mit 12:6 Punkten auf Rang fünf. Nach Minuspunkten betrachtet eigentlich auf Rang drei.

Der TV Weingarten hat in den vergangenen beiden Spielen zwar schwache Leistungen gezeigt, aber dennoch Siege eingefahren. Die TVW-Spieler wissen aber, dass sie gleich mehrere Gänge hochschalten müssen, um die Punkte in Weingarten halten zu können. Personell geht die Mannschaft von Trainer Uwe Bittenbinder geschwächt in die Partie. Aber die Weingartener werden alles versuchen, um die Vogter zu schlagen und die Liga noch enger zu gestalten.

Während die Weingartener noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind, stehen die Vogter nach guten leistungen zwar an der Tabellenspitze. Doch auch der HCL hat mit personellen Problemen zu kämpfen. In Lukas Buemann und Valentin Kernbach fehlen zwei sichere Stammkräfte. Prüfungsbedingt werden auch Tobias Vogler und David Merturi nicht dabei sein. Doch diese Probleme hatten die Vogter schon in den vergangenen Wochen. Mit ähnlich dünner Spielerdecke gewann der HCL in Vöhringen und gegen Wangen II.