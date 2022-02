Weingarten wartet weiter auf den ersten Sieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Nachholpartie in der Bezirksliga hat die 2. Mannschaft des Schachvereins Weingarten gegen die 1. Mannschaft von Wetzisreute unerwartet hoch verloren. An Brett 5 nahm Alexander Flemmer das wiederholte Remis-Angebot seines Gegners Robert Heydt schließlich an. Danach hagelte es gleich eine Reihe von Niederlagen, angefangen von Dominik Kern (7) gegen den erfahrenen Routinier Roland Streicher. Gefolgt von Tobias Hagge (2), der von Anfang an gegen Frank Oberndörfer einen schweren Stand hatte und zu keinem Zeitpunkt zu seinem Spiel fand. Auch Hubert Müller (4) behandelte die von Peter Heil gewählte holländische Eröffnung nicht optimal, musste seine Dame für einen Turm geben und verlor. An Brett 1 sah sich Josef Möhrle einem Bauernsturm von Marina Heil am Königsflügel ausgesetzt. Als ihm in Zeitnot noch ein Patzer unterlief war es um ihn geschehen. Bei den letzten drei noch laufenden Kämpfen hatte Weingarten allerdings durchaus gute Gewinnchancen. Aber weder Roland Haag (8) gegen Werner Streicher, noch Artur Kreuzer (6) gegen Simon Dittberner kamen über ein Remis nicht hinaus und Pavel Sluka (3) unterlag schließlich nach einem fünfstündigem Kampf in höchster Zeitnot gegen Georg Jäger.