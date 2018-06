Weingarten soll sein Polizeirevier behalten

Die Ravensburger CDU hatte bereits im Vorfeld lautstarke Proteste angekündigt – blieb dann am Freitagabend in der Zehntscheuer aber doch recht brav. Manfred Lucha, Landtagsabgeordneter aus Ravensburg (Grüne), Thomas Berger als Vertreter des Innenministeriums und Ekkehard Falk, Mitglied der Expertengruppe und zukünftiger Polizeidirektor in Konstanz, waren angetreten, die Polizeireform zu verteidigen und den Ravensburger Bürgern zu erklären.

Zu diesem Zweck waren die Ravensburger Bürger in die Zehntscheuer geladen. Und die war fast voll besetzt: Die Bürgermeister der Region, die freiwillige Feuerwehr und natürlich zahlreiche Polizisten waren erschienen.

Ihnen allen sollte erklärt werden, warum das Polizeipräsidium nach Konstanz und nicht nach Ravensburg soll. Dass alle langsam müde sind, die Reform immer wieder zu verteidigen, war vor allem Thomas Berger anzumerken, der in Ravensburg seinen 81. Termin zu dem Thema stemmte.

Sachzwänge bestimmen

Dass das Polizeipräsidium nach Konstanz kommt, beruht laut Berger vor allem auf Sachzwängen: „Aufgrund der Haushaltslage müssen wir mit dem auskommen, was wir haben.“ Und das Gebäude in Konstanz wurde erst vor Kurzem für über 30 Millionen Euro saniert. Es sei unverantwortlich, die verwendeten Steuergelder ungenutzt zu lassen. Außerdem sei für ein Polizeipräsidium die Lage in der Fläche völlig unerheblich, da hier nur die Verwaltung, aber nicht die operative Ebene angesiedelt sei. „Wenn der Bürger den Notruf wählt, erwartet er erst einmal ein Auto in Blau-Silber. Und das kommt nicht aus Konstanz, sondern vom nächsten Polizeiposten“, erklärte Ekkehard Falk. Trotzdem sei der Zuschnitt „sowas von abstrus“, warf Michael Lopez-Diaz, Polizeibeamter und SPD-Gemeinderat, ein, da man keine Verbindung über den See ins Badische habe.

Der Neubau kommt

Doch ein Trostpflaster wurde Ravensburg versprochen: Die Polizei in Ravensburg wird in jedem Fall einen Neubau bekommen. Seit klar ist, dass das Präsidium nach Konstanz kommt, liegt die Ausschreibung für den Neubau zwar auf Eis, wurde aber nicht zurückgezogen. Man wolle nun auf Grundlage dieser Ausschreibung eine kleinere Lösung für Ravensburg finden, versicherte Berger.

Und auch ein altes Reizthema kam noch einmal auf: Ein Bürger schlug vor, wenn man sparen wolle, könne man doch die Polizeiposten in Ravensburg und Weingarten zusammenlegen. Auch Ekkehard Falk hatte sich vor Jahren an diesem Thema versucht: „Die blauen Augen habe ich heute noch.“ Eine solche Lösung sei zwar polizeifachlich möglich, aber politisch nicht durchsetzbar. Außerdem gibt die Reform eine Bestandsgarantie für die Reviere. Eine Zusammenlegung aufgrund der Polizeireform ist also nicht möglich.