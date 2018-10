Weingarten sichert sich zweiten Sieg

Die Handballerinnen des TV Weingarten brauchen nach dem Abstieg und dem Umbruch im Kader ein bisschen, um sich an die Landesliga zu gewöhnen. Am Samstag gelang immerhin der zweite Sieg. Siege gab es auch für den HCL Vogt in der Bezirksklasse und den TSB Ravensburg in der Kreisliga.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – SG Bettringen 28:24 (13:10) – In den ersten Minuten der Partie tat sich der TVW schwer und lag mit 2:4 zurück. Die Gäste profitierten von Fehlern der Weingartenerinnen. Doch in der Folge stabilisierte sich die Abwehr um Maike Hämmerle und der TVW übernahm mit einem 5:0-Lauf die Führung. Weingarten setzte sich auf 12:7 ab, ließ dann aber die Präzision vermissen. Das nutzte Bettringen aus und kam bis zur Halbzeit auf 10:13 heran.

In der zweiten Halbzeit agierte der TVW weiter konsequent in der Abwehr und hielt das Tempo hoch. Nach 40 Minuten stand es 19:13. Der Vorsprung bliebt in der Folge konstant. Obwohl die neuformierte 5:1-Deckung etwas mehr Probleme mit der Kreisläuferin der SGB bekam, rechneten die meisten Zuschauer in der Großsporthalle mit einem weiteren Heimsieg. Doch sie wurden eines Besseren belehrt, denn der TVW leistete sich eine fünfminütige Auszeit und kassierte nach der 23:18-Führung fünf Gegentreffer in Folge. Die junge Weingartener Mannschaft wurde nach dem Ausgleich sichtlich nervöser. Angetrieben vom Weingartener Publikum besannen sich die TVW-Spielerinnen aber wieder. Zwei Treffer durch Ann-Kathrin Kübler und eine nervenstarke Sarah Bauknecht, die ihren sechsten Strafwurf sicher versenkte, brachten den TVW wieder in die Erfolgsspur zurück. Den Schlusspunkt setzte Priska Zimmermann – die Jüngste auf dem Feld – zum 28:24. „Wir müssen sicherlich weniger technische Fehler im Spielaufbau machen, das geht ansonsten nicht immer gut“, meinte Trainer Daniel Kühn. „Dennoch haben wir meines Erachtens nach einen verdienten Sieger gesehen.“

TVW: Pfahl, Spänle; Bauknecht (8/6), Kübler (5), Celahmetovic (3), Schneider (3), Zimmermann (3), Paul (2), Koch (2), Obermeier (2), Hämmerle, Przesadna.

Frauen-Bezirksklasse: TV Gerhausen II – HCL Vogt 10:14 (6:8) – Vogt gewinnt auch das vierte Spiel in Folge und hat sich mit 8:0 Punkten an der Tabellenspitze etabliert. Zwar tut sich der Aufsteiger HCL schwer, Tore zu erzielen, doch die Abwehr steht äußerst sicher. Das musste auch Gerhausen erfahren. Zwar lagen die Gastgeber mit 3:1 und 6:4 in Führung, doch durch eine Umstellung in der Abwehr ließ Vogt in den restlichen 40 Minuten nur noch vier Treffer zu. Das Spiel in Blaubeuren war eher eine Abwehrschlacht, da beide Mannschaften ihre Stärke eindeutig in der Defensive hatten. Es war ein zähes Ringen um jeden Treffer, mit dem besseren Ende für Vogt. Am Samstag um 18 Uhr kommt es in Vogt zum Topspiel gegen den ebenfalls ungeschlagenen Tabellendritten TV Kressbronn (5:1).

HCL: Sonntag (6/4), Fricker (4), Merturi (2), Sonntag (1), Störk (1), Pilz, Braun, Edel, Madlener, Heymann, Herrmann.

Frauen-Kreisliga: SG Argental II – TSB Ravensburg 19:22 (12:10) – Zweiter Sieg im dritten Saisonspiel für Ravensburg. Die SGA war sehr gut auf das Spiel der Lady Rams eingestellt und ging mit 3:0 in Führung. In der Abwehr ließ sich der TSB immer wieder hinterlaufen, im Angriff wurden die Chancen nicht verwertet. Erst in der fünften Minute gelang das erste Tor durch Lara Pfaumann. Doch es bleib dabei: Hinten war Ravensburg zu harmlos, vorne wurden Chancen reihenweise vergeben. Die Halbzeitrede von Trainer Heino Stieger fiel dementsprechend kritisch aus. Mit neuem Elan wollte der TSB in die zweite Halbzeit starten. Ravensburg schaffte es aber nicht, die SGA an einfachen Toren zu hindern. In der 49. Minute nahm Stieger eine Auszeit – seine Mannschaft hatte in der zweiten Halbzeit erst drei Tore erzielt. Wieder einmal war es Torhüterin Sabrina Szabo, die einen höheren Rückstand verhinderte. Plötzlich wurde das Tempospiel umgesetzt, das den TSB eigentlich auszeichnet. Argental wusste damit nicht umzugehen. In der 55. Minute glich Antonia Ott zum 18:18 aus. Zwei Tempogegenstöße brachten dann die endgültige Wende für den TSB.

TSB: Szabo, Wurst; Rieger (1), Ott (1), Duttle (6/4), Snellgrove, Stieger (3), Hömberger (1), Pfaumann (1), Buchmann (2), Fimpel (7).