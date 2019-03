Weingarten ist in Wangen gefordert

Bei den Handballerinnen des TV Weingarten stehen an den kommenden beiden Wochenenden die Derbys gegen die MTG Wangen und die SG Argental an. Der TVW muss sich aber auch auf den TV Gerhausen konzentrieren, mit dem man sich ein Fernduell um den neunten Tabellenplatz liefert, der in der Landesliga den sicheren Klassenerhalt bedeutet. Die Ravensburg Rams wollen zu Hause ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Frauen-Landesliga: MTG Wangen – TV Weingarten (Sa, 20 Uhr, Argenhalle Wangen) – Nach einer schweren Saison 2017/18 in der Württembergliga und einem Umbruch nach dem Abstieg stehen die Handballerinnen des TV Weingarten in der Landesliga mit 13:23 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Im Kampf um den Klassenerhalt bahnt sich ein Duell mit dem TV Gerhausen (12:22) an. Bei drei fixen Absteigern scheinen aktuell für den HC Lustenau (4:28) und die TG Bettringen (5:27) nur noch rechnerische Möglichkeiten zu bestehen. Die SG Argental liegt zwar nur drei Pluspunkte (16:18) vor dem TVW, die SGA hat aber ein vergleichsweise leichtes Restprogramm.

Weingarten dagegen muss in den letzten vier Saisonspielen so viele Punkte wie möglich holen. Der TVW hat in der laufenden Saison zeitweise starke Leistungen abgerufen, mit viel Tempo nahezu jeden Gegner unter Druck setzen können, doch fehlte es zu oft an der Konstanz und auch am nötigen Glück. Ein Beispiel war das Hinspiel gegen die MTG Wangen. Weingarten verschlief die erste Viertelstunde (2:7), kämpfte sich stark zurück (14:13), verlor am Ende aber mit 26:27. Der Tabellendritte Wangen ist vor allem in heimischer Halle stark einzuschätzen – nach sieben Heimsiegen in Folge unterlag die MTG zuletzt aber etwas überraschend im Derby gegen Argental mit 22:25. „Die MTG spielt vor allem eine starke zweite Welle und hält den Ball immer schnell im Spiel“, sagt TVW-Trainer Daniel Kühn. „Dies gilt es zu unterbinden, dafür müssen wir vor allem aktiv in der Abwehr arbeiten.“

Landesliga: TSB Ravensburg Rams – SG Lauterstein II (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) – Ravensburg möchte gegen die SG Lauterstein II den Sieg aus der Hinrunde (31:25) wiederholen. Julian Langlois, im Hinspiel mit sechs Toren noch zweitbester Schütze, wird jedoch weiterhin fehlen. Dennoch wollen die Rams mit dem Aufwind aus den vergangenen Spielen ihren Erfolgskurs fortsetzen.

Lauterstein hat den Ligaverbleib schon fast gesichert. Bei sechs ausstehenden Spielen fehlen der SG rechnerisch nur noch drei Punkte. Bei den Ravensburgern hat sich die Situation trotz des Erfolgs bei der SG Kuchen-Gingen nicht geändert. Der TSB steckt weiterhin im Tabellenkeller der Landesliga. Immerhin: Die Rams zogen an Kuchen-Gingen vorbei und sind nun Vorletzter.

Bezirksklasse: MTG Wangen II – TV Weingarten (Sa, 18 Uhr, Argenhalle Wangen) – Eines der besseren Spiele lieferte der TV Weingarten im Hinspiel gegen die MTG Wangen II ab und gewann mit 21:19. Die Voraussetzungen vor dem Rückspiel sind klar: Wenn Weingarten noch um den Aufstieg mitsprechen will, muss das Spiel beim Tabellenzweiten gewonnen werden. Nach Minuspunkten liegt der TVW zwei Punkte hinter der MTG und vier Punkte hinter dem Tabellenführer Gerhausen.

Frauen-Bezirkspokal: HC Lustenau – TSB Ravensburg (Sa, 18 Uhr, Sporthalle Gymnasium Lustenau) – Nach zwei souveränen Siegen gegen den Bezirksligisten Lonsee-Amstetten (27:18) und den Kreisligisten TSV Bad Saulgau (33:14) tritt der TSB Ravensburg um Trainer Heino Stieger nun gegen das Tabellenschlusslicht der Landesliga an. Der HC Lustenau geht zwar durch den deutlichen Klassenunterschied als Favorit ins Rennen, der TSB sieht sich als Kreisligist dank des teils sehr erfahrenen Kaders und der guten Bilanz der laufenden Saison aber nicht als chancenlos. Die Lady Rams haben die große Chance, eine bislang sehr erfolgreiche Saison mit dem Einzug ins Final Four zu krönen.

Frauen-Bezirksklasse: SV Kressbronn – HCL Vogt (Sa, 18 Uhr) – Im letztes Auswärtsspiel der Saison muss der Tabellenführer HCL Vogt zum Angstgegner nach Kressbronn. Bereits zum dritten Mal treffen die Vogter in dieser Saison auf den TVK. In der Liga gab es zu Hause ein für Vogt glückliches Unentschieden, im Pokal setzten sich die Seesterne deutlich durch. Dieses Mal soll es aus Vogter Sicht anders werden. 2019 ist der HCL noch ohne Punktverlust. Am Samstag könnte eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fallen. Vogts ärgster Verfolger Ehingen spielt bei der MTG Wangen II.

SV Tannau – TV Weingarten II (So, 17 Uhr) – Ziel ist es, endlich wieder einen Sieg nach Weingarten zu holen. Der TVW liegt auf dem siebten Platz und damit zwei Ränge hinter Tannau. Das Hinspiel gewann Weingarten jedoch souverän.