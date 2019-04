Weingarten bleibt auf Kurs

Spitzenreiter SV Weingarten hat das Topspiel in der Fußball-Bezirksliga am Donnerstagabend beim Zweiten SV Beuren mit 2:0 gewonnen und den Vorsprung in der Tabelle auf elf Punkte ausgebaut. Der TSV Heimenkirch reduzierte mit einem 3:2-Sieg beim SV Seibranz den Abstand auf Beuren auf zwei Punkte. Heimenkirch könnte am Ostermontag den SV Beuren im direkten Vergleich von Platz zwei verdrängen.

Der SV Weingarten bleibt klar auf Meisterkurs. Beim SV Beuren setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Gadek verdient mit 2:0 durch. Zweifacher Torschütze war Erkan Kale. Beide Mannschaften hatten viele Chancen. Es war das zu erwartende Duell auf Augenhöhe, der Spitzenreiter nutzte zwei seiner Chancen und hatte in Torhüter Marius Suta einen guten Rückhalt. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können, doch Dumitru Muntean traf nur den Pfosten. Gewinnt Weingarten am Montag gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen und kehrt Beuren ohne Punkte vom TSV Heimenkirch heim, kann der SVW den Sekt schon mal kaltstellen. „Das Spiel machte wieder deutlich: Uns zu schlagen ist schwer“, meinte Gadek.

Einen 3:2-Sieg fuhr der TSV Heimenkirch beim SV Seibranz ein. Dass es doch noch eine enge Kiste wurde, hatte sich der TSV nach 3:0-Führung selber zuzuschreiben. Nach zwei Toren von Lukas Selig und einem Tor von Markus Hutterer schlich sich Bruder Leichtsinn ein. Ein Doppelpack von Julian Scheerer und Julian Hafner machte die Partie nochmals spannend. Am Montag kommt Beuren nach Heimenkirch, da nimmt der TSV Platz zwei ins Visier. „Wir hatten die Partie 75 Minuten im Griff, machten ein Superspiel, danach ließ die Konzentration etwas nach“, sagte TSV-Trainer Daniel Feistle.

Nach einer 0:1-Niederlage beim SV Maierhöfen-Grünenbach hat der Vorletzte SV Eglofs zwar weiter alle Chancen, dem Abstieg zu entgehen. Aber Trainer Florian Kirchmann weiß, dass es schon ein kleines Wunder braucht. Das Derby am Montag beim FC Lindenberg wird eins von zehn Endspielen. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot aufgelaufen“, sagte Kirchmann, der sechs Stammspieler ersetzen musste. „In Summe war es ein verdienter Sieg von Maierhöfen.“ Das Tor gelang Julian Reichart in der 17. Minute. Maierhöfen eroberte sich wieder den Abstiegsrelegationsplatz zurück. „Es war wieder bis zum Schluss spannend“, meinte SVM-Trainer Florian Meffert.

4:2 gewann der SV Fronhofen gegen die SG Argental, die nach der fünften Niederlage in Folge immer weiter in die Bredouille gerät. Nach 33 Minuten ging die SG durch Matthias Joos in Führung. „Da hatten wir noch keinen Rhythmus“, beklagte sich SVF-Trainer Gerhard Schmitz. Noch vor der Pause drehten Simon Metzler und Florian Haßler allerdings die Partie. Als Daniele Zamarco in der 60. Minute einen Strafstoß vergab und Manuel Sauter auch den Nachschuss nicht im Fronhofener Kasten unterbrachte, folgte sechs Minuten später die Bestrafung. Benjamin Thoma, gerade mal vier Minuten auf dem Platz, baute die Führung auf 3:1 aus. Auch nach dem 2:3 durch Daniele Zamarco (83.) knickte Fronhofen nicht ein. Den Sack zu machte Thoma mit dem 4:2. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, haderte SG-Trainer Peter Riedlinger. „Das ärgert mich schon, dass wir hier nichts mitnehmen.“