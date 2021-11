Weingarten 1 holt Unentschieden gegen Jedesheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Landesliga gelang der 1. Mannschaft des Schachvereins Weingarten ein verdientes Remis. Beide Mannschaften traten mit zwei Mann Ersatz an, bei den Jedesheimern fehlten allerdings die beiden Spitzenbretter. Den ersten Sieg für Weingarten fuhr Wieland Hoffmann auf Brett 6 ein, der die krumme Eröffnung des Gegners mit Schwächung des eigenen Königsflügels geschickt ausnutzte. Stefan Leser (4) gelang eine flotte Angriffspartie mit einer Gambitvariante, bei der er nach der Eröffnung gleich noch ein spekulatives Figurenopfer nachschob, das langfristig gewann. Auf Brett 1 kam Zbigniew Szczep aus der spannenden Eröffnung mit Vorteil heraus und trieb den gegnerischen König in die Mitte des Brettes, wo das Matt nur durch großen Materialverlust zu verhindern war. Auf Brett 3 gewann Eberhard Christ nach ungewöhnlicher Eröffnung des Jedesheimers nach durchgehendem Vorteil im Mittelspiel schließlich durch die bewegliche Bauernmehrheit am Damenflügel und eine nicht mehr zu verhindernde Bauernumwandlung. Dagegen verloren teils unglücklich Julian Kraft (2), Dirk Schmidt (5), Josef Möhrle (7) und schließlich Tobias Hagge (8) ihre Partien, womit das Mannschafts-Remis feststand.