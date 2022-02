Weils einfach besser schmeckt!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Egal ob auf dem Küchenbalkon, im Hausgarten oder auf dem „Stückle“ am Ortsrand – viele Freizeitgärtnerinnen und -gärtner entdecken zurzeit ihre Freude am eigenen Obst und Gemüse. Und viele möchten nicht nur Setzlinge kaufen, sondern auch selbst Pflanzen vorziehen. „Die Auswahl an Saatgut ist enorm. Und die Unsicherheit, für welches man sich am besten entscheidet, genauso“, berichtet Maximilian Dechant von der NABU-Gruppe Ravensburg. „Das merken wir gerade jetzt, wenn die Kataloge der verschiedenen Anbieter mit der Post ins Haus flattern. Dann bitten uns immer wieder naturverbundene Gartenfreunde um Tipps.“

Der Naturschützer rät dann zu sogenannten samenfesten Sorten. Im Gegensatz zu Hybridsorten, also ertragsoptimierten Kreuzungen, pflanzen sich die samenfesten Sorten mit all ihren Eigenschaften fort. „Die samenfesten Sorten lassen sich ganz natürlich vermehren. Man braucht im Prinzip nur einen kleinen Teil der Ernte aufzuheben und hat schon das Saatgut für die nächste Saison beisammen“, erläutert Maximilian Dechant. Diese Praxis hat sich über Jahrhunderte hinweg bewährt. „Trotzdem gelingt wie so oft beim Gärtnern nicht alles gleich beim ersten Versuch. Am besten fängt man mit unkomplizierten einjährigen Pflanzen an. Tomaten eignen sich zum Beispiel sehr gut.“ Wer sein eigenes Saatgut gewinnt, macht sich ein Stück unabhängiger und kann zugleich einen kleinen Beitrag leisten, um die biologische Vielfalt zu erhalten.

Im Baumarkt oder Gartencenter überwiegt zwar noch das Angebot an Hybridsorten, die man am Zusatz „F1“ im Namen erkennt. „Wer ein bisschen sucht, findet aber trotzdem ökologisch erzeugte Sämereien sowie seltene alte Sorten“, sagt Dechant. Der Mehraufwand lohnt sich, denn wenn alles gut geht, muss man im nächsten Jahr nicht wieder auf Einkaufstour gehen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf den Seiten des NABU Baden-Württemberg: www.NABU-BW.de/saatgut.