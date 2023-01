Weihnachtswunschkonzert des Musikvereins Obereschach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der sehr gut besetzten Eschachhalle konnte der Musikverein Obereschach traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag nach der Corona-Pause endlich wieder sein Wunschkonzert abhalten. Mit seinem Dirigenten Wolfgang Vetter zeigte der Musikverein sein musikalisches Können.

In diesem Jahr eröffnete die Jugendkapelle Tonstark unter der Leitung von Thomas Amann das Wunschkonzert. Mit „Highlights from Brother Bear“ von Phil Collins zogen die Jungmusiker das Publikum sogleich in ihren Bann. Weiter ging es mit dem Welthit „Perfect“ von Ed Sheeran. Erst nach einer Zugabe durften sie die Bühne frei machen für den Musikverein.

Nach diesem sehr gelungenen Auftakt der Jugendkapelle begann der Musikverein Obereschach mit dem Eröffnungswerk „Musik ist Trumpf“. Durch den Abend führten souverän Andrea Auchter und Stephanie Bauer-Nau. Mit dem Stück „Dakota“ wurde den Zuschauern in fünf Sätzen die Kultur und Geschichte der Indianer näher gebracht. Bei „Für Theresa“ zeigte Thomas Amann an der Tuba sein Können als Solist. Weiter ging es mit „Highland Cathedral“. Ein Höhepunkt des Abends war dieses Stück zweifelsohne, wurde es doch von zwei Dudelsackspielern begleitet.

Nach einer kurzen Pause übernahm für den Marsch „Kaiserin Sissi“ der Vizedirigent Stephan Amann den Taktstock. Nach diesem Marsch brillierte Evelyn Amann mit ihrem Flügelhorn bei dem Stück „Ein Teil von meinem Herzen“. Anschließend wurden die Zuhörer mit „James Bond 007“ in die Welt des Geheimdienstes ihrer Majestät entführt. Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts war ein Medley aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman“. Mit den beiden Polkas „Auf zur Mucke“ und der „Brauhaus-Polka“ wurde der offizielle Teil des Konzertes beendet.

Die beiden Vorsitzenden Sandra Neher und Andrea Post bedankten sich bei den Zuhörern und Unterstützern, besonders bei den vielen langjährigen Musikkameraden, die dem Verein bei einem Zeitraum von bis zu 60 Jahren die Treue hielten und wünschten allen ein gutes neues Jahr 2023. Mit tosendem Applaus wurde nochmals zu Zugaben aufgefordert und es ging ein eindrucksvoller Konzertabend zu Ende.