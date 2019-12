Weihnachtsstück im Figurentheater verkürzt Wartezeit aufs Christkind

„Bahn frei für Oswald – Weihnachtsmann verzweifelt gesucht“ heißt das Weihnachtsstück, das in diesem Advent für weihnachtliche Stimmung im Figurentheater Ravensburg sorgt. Insgesamt acht Spieltermine stehen auf dem Programm und verkürzen so die Wartezeit auf das Christkind, heißt es in der Ankündigung. Bei diesem lustigen Stück kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: Für vorweihnachtlichen Theaterspaß sorgen unerschrocken und rasant Rentier Oswald, der Weihnachtmann, der kleine Marek und seine Oma Lotti. Gespielt wird am Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr, Sonntag, 15. Dezember, um 11 und 15 Uhr, Samstag, 21. Dezember, um 15 Uhr und 17 Uhr, Sonntag, 22. Dezember, um 15 und 17 Uhr und letztmals am 23. Dezember um 15 Uhr. Da im Figurentheater Weihnachtszeit auch Spendenzeit ist, gehen dieses Jahr gehen die Eintrittsgelder der letzten Vorstellung an den Ambulanten Kinderhospizdienst Amalie für den Landkreis Ravensburg. Karten für die Veranstaltungen können über den online-Ticketshop unter http://karten.figurentheater-ravensburg.de oder im Vorverkauf beim Musikhaus Lange, Marktstraße 27 in Ravensburg gekauft werden. Die Eintrittspreise liegen bei fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene. Foto: Thiele