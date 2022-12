Weihnachtsspende der BW-Bank

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Niederlassung Unternehmenskunden Ravensburg/Friedrichshafen der BW-Bank soziales und kulturelles Engagement in der Region mit einer Weihnachtsspende. Je 2500 Euro gehen an den Freundeskreis der Wolfegger Konzerte und die Bürgerstiftung des Landkreises Ravensburg.

„Wir nehmen als regional verwurzelte Bank unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst. Deshalb unterstützen wir sehr gerne diese beiden traditionsreichen Einrichtungen, die das kulturelle und soziale Leben der Menschen vor Ort bereichern“, sagt Edmund Rupp, Leiter der Niederlassung Unternehmenskunden Ravensburg/Friedrichshafen der BW-Bank. Die Bürgerstiftung zeichnet sich durch die Förderung vielfältiger Projekte aus den verschiedensten Bereichen aus, was die Spende der Bank in die Breite wirken lässt.

Mit den Wolfegger Konzerten verbindet die BW-Bank darüber hinaus auch eine langjährige Partnerschaft als Sponsor. „Die Reihe steht seit über drei Jahrzehnten für bewegende Aufführungen auf höchstem musikalischen Niveau. Wir freuen uns, solche Veranstaltungen hier in Oberschwaben mit zu ermöglichen“, sagt Markus Kistler, Leiter des Unternehmenskundengeschäfts der BW-Bank im gesamten Süd-Osten Baden-Württembergs.

Edmund Rupp und Markus Kistler übergaben symbolisch die Spendenschecks in der Filiale in Ravensburg an Viviana Fürstin von Waldburg-Wolfegg-Waldsee sowie Jürgen Mossakowski, den Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung.