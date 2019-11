Weihnachtspendelbus in Ravensburg startet am Samstag

Der Weihnachtspendelbus fährt von Samstag, 30. November, bis zum 21. Dezember, teilen die Technischen Werke Schussental mit.

Mit dem Weihnachtspendelbus gelangen die Fahrgäste an den vier Adventssamstagen vom Oberschwabenhallenparkplatz für ein Euro für die Hin- und Rückfahrt in die Ravensburger Innenstadt. Er verkehrt im 15-Minuten-Takt ab 8.40 Uhr vom Oberschwabenhallenparkplatz zur Schussenstraße und wieder zurück. Die letzte Rückfahrmöglichkeit ab Haltestelle Schussenstraße ist um 18.30 Uhr – auch bei der Einkaufsnacht am Samstag, 30. November, so die Pressemitteilung.

Weitere Informationen gibt es im KundenCenter der RAB unter der Rufnummer 0731 / 15500. Den Fahrplan zum Weihnachtspendelbus ist im Internet zu finden unter www.stadtbus-rv-wgt.de