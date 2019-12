Weihnachtspendelbus fährt nur noch am 21. Dezember

Der Weihnachtspendelbus hat die Fahrgäste seit dem 30. November immer samstags vom Oberschwabenhallenparkplatz im 15-Minuten-Takt direkt in die Innenstadt befördert, damit sie dort bequem ihre Weihnachtseinkäufe erledigen konnten. Der Bus fährt nach Angaben der Stadt am Samstag, 21. Dezember, zum letzte Mal. Und zwar ab 8.40 Uhr im 15-Minuten-Takt ab der Haltestelle an der Eissporthalle in die Innenstadt. Die letzte Rückfahrmöglichkeit ist ab der Haltestelle Frauentor um 18.30 Uhr. Der Weihnachtspendelbus 2020 startet dann wieder im November. Informationen gibt es unter Telefon 0731 / 15500 und online unter www.stadtbus-rv-wgt.de