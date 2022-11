Glühwein und Handwerkskunst: Hier gibt es Weihnachtsmärkte in der Region

Was gibt es Schöneres in der Adventszeit als einen Bummel über einen Weihnachtsmarkt? Allerlei Kunsthandwerk an den Ständen begutachten, frisch gebackene Leckereien naschen oder einen Glühwein trinken – für viele Menschen gehört das in der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Wann und wo Weihnachtsmärkte in der Region stattfinden, erfahren Sie hier.

HINWEIS: Wenn Sie von weiteren -gerne auch kleineren - Weihnachtsmärkten in der Region wissen, dann schreiben Sie es gerne in die Kommentare.

Egal, ob auf der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben oder am Bodensee – im November und Dezember veranstalten viele Städte und Gemeinden, aber auch Vereine, Unternehmen oder Privatleute, große und kleine Weihnachtsmärkte.

Nach zwei Jahren, in denen viele Weihnachtsmärkte wegen Corona gar nicht oder nur mit großen Einschränkungen stattfinden konnten, stehen die Zeichen gut, dass Sie sie in diesem Jahr wieder wie gewohnt besuchen können.

Doch wo und wann finden die Weihnachtsmärkte in Ihrer Region statt? In unserer Übersicht erfahren Sie es.