Weihnachtskonzert des Musikvereins Oberzell

Die Tradition fortführend konnte der Musikverein Oberzell am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder zum Weihnachtskonzert einladen. Unter der Leitung von Thomas Roth wurde den Zuhörerinnen und Zuhörern in der Schussentalhalle in Oberzell ein vielfältiges Programm geboten. Als weiteres Highlight des Abends konnten zahlreiche Musikerinnen und Musiker für eine langjährige Mitgliedschaft im Blasmusikkreisverband Ravensburg durch dessen Vorsitzenden Rudolf Hämmerle geehrt werden. Besonders stolz ist der Musikverein Oberzell auf seinen ehemaligen Dirigenten Erwin Dillmann. Er wurde zunächst für 50 Jahre als aktiver Musiker und 30 Jahre als Dirigent durch den Blasmusikkreisverband geehrt und sodann durch die Vorstandschaft des Musikvereins Oberzell zum Ehrendirigenten ernannt. Bevor Thomas Roth im Herbst 2021 den Dirigentenstab übernahm, prägte Erwin Dillmann den Musikverein Oberzell über 30 Jahre lang als Dirigent.

Dirigent Thomas Roth entführte mit den Musikerinnen und Musikern das Publikum in die Welt der Könige. Das Medley „König der Löwen“ handelt von dem Löwenjungen Simba auf seiner oft beschwerlichen aber letztendlich sinnstiftenden Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Max Renz als Solist an dem Alphorn bot dem Publikum mit den romantischen Klängen der „Alphorn Ballade“ einen Ausflug in die Welt der Berge, welche die Menschen seit jeher faszinieren und wie Könige verehrt werden. Die Melodie des Stücks „Für Theresa“ spiegelt die Emotionen im Zusammenleben mit den wahren Königen, den Kindern, wieder. Gespielt wurde das Solostück durch den Tubisten Felix Arnold. Das Medley „Elvis – the King“ vereint weltbekannte Stücke des King of Rock ’n’ Roll. Es folgte das Medley „Santiano“ bei dem die Könige der Piraten in rhythmischer Form präsentiert wurden. Das letzte Highlight handelte von den Königen der Nacht, den Vampiren aus Transsilvanien – das Medley „Tanz der Vampire“.

