Weihnachtsgeschichte als Hörspiel

Zusammen mit dem Theater Ravensburg hat der SWR die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas- und dem Matthäus-Evangelium als Hörspiel vertont. Hören kann man die einzelnen Teile der Weihnachtsgeschichte von Montag bis Freitag täglich zwischen 16 und 17 Uhr im Regionalmagazin von SWR4 Baden-Württemberg. Enden wird die Reihe einen Tag vor Heiligabend, am Mittwoch, 23. Dezember, heißt es in der Ankündigung.

Basis der Hörspielproduktion seien die Bibeltexte aus der ökumenischen „Gute Nachricht Bibel“. Dabei handle es sich um eine zeitgenössische und gut verständliche Bibelübersetzung der Deutschen Bibelgesellschaft.

Die Idee zu dem Projekt hatte SWR-Redakteur Dirk Polzin aus Ravensburg. Er wird Erzähler der einzelnen je zwei bis drei Minuten langen Bibelteile sein. Allen anderen Figuren der beiden Evangelien verleihen die Darsteller des Theaters Ravensburg ihre Stimme. Ana Schlaegel, Alex Niess, Jutta Klawuhn, Marco Ricciardo und Tobias Bernhardt schlüpfen in die Sprechrollen von Zacharias, Maria, mehreren Engeln und weiteren Figuren der Bibeltexte. Bei einer Hörspielproduktion mitzumachen, sei für das Ensemble am Theater Ravensburg eine völlig neue Erfahrung und ein Lichtblick gewesen, so Theater-Geschäftsführer Albert Bauer.