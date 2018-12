Weihnachtsgeschenke für Obdachlose

Am Nachmittag des 24. Dezember versammelten sich rund 45 Personen am Hintereingang des Württemberger Hofes. Für sie stand der Höhepunkt des Weihnachtsfestes bevor: Kurz vor 13 Uhr strömten sie in den weihnachtlich dekorierten Raum und nahmen an den Tischen Platz. Die Gäste waren Wohnungslose, Bewohner des Betreuten Wohnens, die auch regelmäßig die Besucherangebote nutzen, und weitere. Die Weihnachtsfeier an Heilig Abend im Württemberger Hof hat seit 1993 Tradition.

Die Ansprache hielt Gabriele Weiß, Abteilungsleiterin beim Dornahof Ravensburg, der die Einrichtung trägt. Sie bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen für ihre geleistete Arbeit. „Es ist einfach eine tolle Sache, dass wir diese Mithilfe haben, schon in der Vorbereitung. Helferinnen, die mitdenken und heute das Essen servieren“, so Gabriele Weiß. Besonders toll sei die Wertschätzung untereinander, die bei dieser Weihnachtsfeier eine wichtige Rolle spiele.

Geplant war für den Nachmittag eine Einlage der Ravensburger Musikschule und das Singen von Weihnachtsliedern. Am Ende folgte die Bescherung, bei der jeder Besucher Geschenke bekam. Spender waren unter anderem die Elisabethenfrauen, der Seniorentreff und weitere. Gabriele Weiß bedankte sich für die große Unterstützung von außen.