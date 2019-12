Weihnachtscircus: Komik in Reitstiefeln

Sein Beruf ist eigentlich ausgestorben: David Paschke ist „Sprechstallmeister“ im Ravensburger Weihnachtscircus. „Das kennt man nur noch aus Bilderbüchern“, sagt der eloquente Komiker aus Berlin, der im Palastzelt in Ravensburg für die Ansagen in Reitstiefel und einen leuchtend roten Frack schlüpfen wird.

Genau so, wie das vor über 100 Jahren im Zirkus noch üblich war: „Der Sprechstallmeister führte immer durchs Programm. Kannte alle Künstler, alle Tiere.“ Im Zelt von Zirkusdirektor Elmar Kretz vor der Oberschwabenhalle erwacht diese Tradition aufs Neue: Hier liefert David Paschke ab dem 22. Dezember in 28 Shows kurz und knackig Hintergründe zu den Artisten und Akteuren. Zusätzlich packt er feinsten Humor und ungewöhnliche Zauberei in seine Ansagen: „Meine komödiantische Moderation verbindet traditionellen Zirkus mit ganz modernen Elementen – typisch Ravensburg“, sagt David Paschke, der sich im Augenblick mit dem internationalen Team auf die Auftritte im Weihnachtscircus vorbereitet.

Übers Jahr steht der gebürtige Westfale im Schnitt fast 300 Mal auf Bühnen und in Manegen und bringt dort Lachen und Leichtigkeit unter die Menschen. Keine leichte Aufgabe: „Clown sein muss man im Blut haben und im Herzen spüren“, sagt Paschke. Akrobatik könne man mit viel Fleiß lernen. Zauberkunststücke auch. Aber: „Als Clown wird man geboren.“ In Paschkes Fall stimmt das sogar im praktischen Sinn: Er kam vor 39 Jahren auf einer Zirkustour zur Welt und verbrachte seine ersten Jahre ausschließlich im Wohnwagen. 70 bis 100 Städte bereiste sein Vater als Tourneeleiter des legendären Zirkus Siemoneit-Barum im Jahr und ermöglichte David Paschke eine Kindheit, wie sie im Zirkusbilderbuch steht: „Immer neue Städte, immer neue Menschen. Es gab immer etwas zu entdecken.“

Mit Beginn der Schulzeit wird Familie Paschke sesshaft. David soll „etwas Richtiges“ lernen. Er macht Abitur und eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Danach zieht es ihn zurück in die Manege. „Ich wollte Clown sein. Schon in der Grundschule habe ich meine Mitschüler in den Pausen unterhalten und erste kleine Shows veranstaltet.“ Heute ist der Fachmann für feinen Humor mit seinen Showelementen europaweit in zahlreichen Produktionen zu sehen. Bei der Expo in Italien war er wochenlang im Deutschen Pavillon der Botschafter für deutsche Komik.

Wo er auch auftritt, steht er für Humor mit Niveau. Sein Trick: „Ich stelle nie jemanden bloß. Ich bin immer selbst der Verlierer. Fettnäpfchen betrete ausschließlich ich – auf meine Kosten.“ Ein Erfolgsrezept, das seit über 15 Jahren gut funktioniert. So lange ist David Paschke bereits selbstständiger Komiker mit eigener Dinnershow und kompletten Varietéprogrammen für große Firmenfeiern.

Neben einem guten Gefühl fürs Publikum bringt er viel Erfahrung mit. Er weiß: Je nach Region kann das Gefühl für lustig oder nicht ganz unterschiedlich ausfallen. „Ganz im Norden und im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg, sind die Menschen sehr gut zu erreichen. Im Ravensburger Weihnachtscircus sowieso. Hier stimmt die Stimmung schon, wenn das Publikum das Zelt betritt. Das Licht, die Musik, der Geruch – da überträgt sich ein Gefühl. Eine freudige Erwartung. Das wirkt ansteckend. Die Leute freuen sich schon, bevor die Show überhaupt losgeht.“

Aus früheren Engagements weiß er, dass dies vor allem an den vielen Stammgästen liegt. „Manche kommen seit Jahren in diesen Zirkus. Die bringen die spürbare Vorfreude auf die neue Show schon gleich mit.“ Zu Recht. Denn laut Paschke gehört die Ravensburger Produktion zu den Top fünf Manegen in Deutschland. „Die Show hat ein extrem hohes Niveau. Es sind immer Hochkaräter und preisgekrönte Top-Acts im Programm. Da stockt jedem irgendwann mindestens einmal der Atem. Sogar Teenagern“, sagt der zweifache Familienvater. Als spektakulär und trotzdem einfühlsam beschreibt Paschke das Programm von Elmar Kretz. „Er macht Zirkus für jeden in der Familie.“ Eigentlich genau so, wie es Paschke schon von seinem ersten Chef gelernt hat. „Der hat einmal zu mir gesagt: ‚Guter Zirkus muss sein wie ein Glas Champagner: prickelnd und berauschend.‘“