Weihnachtsbotschaft geht in die Welt

In vier ökumenischen Freiluftgottesdiensten haben Ravensburger Christen Heiligabend gefeiert, trotz der von der Pandemie aufgestellten Hürden. Evangelische und katholische Seelsorger mit ihren Teams, Bläserensembles und Ordner gaben alles, um großen und kleinen Gläubigen die Botschaft nahezubringen: „Freut euch!“ und „Fürchtet euch nicht!“

Jeweils 200 angemeldete Teilnehmer versammelten sich auf Abstand bedacht in drei durch Bänder markierten Abteilen, vor der Bühne zwischen Lederhaus und Christbaum. Überall sah man Mundschutz, leider auch immer mehr aufgespannte Regenschirme. Bei der Krippenfeier um 15 Uhr hatten Besucher Liedblätter in wasserdichten Hüllen dabei und freuten sich aufs gemeinsame Singen. Harald Hepner an der Tuba leitete ein Bläserensemble der Jugendmusikschule. Und so schallte es unüberhörbar über den Marienplatz: „Macht hoch die Tür!“

Im Schutz der Großen lauschten Kinder aller Altersstufen, auf Armen, Schultern und in ihren Wagen der Weihnachtsgeschichte. Pastoralreferent Michael Schindler beschrieb die Szenerie mit dem Kind in der Krippe. Mit ausgebreiteten Armen versicherte er, die Einfachheit der Hirten und das Gespür der Engel helfe uns, Gott zu treffen. Staunen und gläubiges Erwarten zeigte sich auf den Gesichtern. Pfarrer Philipp Jägle leitete das Krippenspiel zum Mitmachen an. Einfache Sätze zum Nachsprechen nahmen in das Geschehen hinein und verkürzten die Zeit. Als ein Kind vorsichtig fragte: „Wie lange geht es noch?“, wurde schon mit „O, du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!“ das Schlusslied angestimmt.

Mit aufmunternden Klängen begleitete der Posaunenchor unter Leitung von Jürgen Kerkhoff die ökumenische Christvesper. Pfarrer Martin Hermann Henzler-Hermann hob die ökumenische Form der Feier hervor. Pastoralreferent Michael Schindler verwies darauf, dass Gott unbehaust Mensch geworden sei. Die beiden Seelsorger stellten ein „Trotzdem“ über dieses Weihnachten, das man heute im Freien, sozusagen im Vorübergehen, feiern würde. „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, schmetterten die Posaunen, und manche Besucher sangen auswendig mit oder versuchten es. Die katholische Kirchengemeinderätin Monika Braun las die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium in der Feier um 17 Uhr, die evangelische Kirchengemeinderätin Margret Bentele um 18 Uhr.

„Was suchen Menschen da?“ Auf diese Frage antworteten die beiden Seelsorger Martin Hermann Henzler-Hermann und Michael Schindler im Dialog. Sie fanden den Grund, selbst unter Corona-Auflagen in der nasskalten Nacht Weihnachten zu feiern in der Haltung der Dankbarkeit und im „Trotzdem“. Denn zu danken falle vielen gewiss nicht leicht, hatte der evangelische Pfarrer Henzler-Hermann eingewandt. „Fürchtet euch nicht!“, wiederholten beide einmütig die Weihnachtsbotschaft der Engel. Bei den Gläubigen ließ die unwirtliche kalte Nacht wenig Raum für sentimentale Gefühle, und so erklang das viel gespielte „Stille Nacht, heilige Nacht“ dieses Jahr geradezu unerhört.