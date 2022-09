Weihnachten ohne Beleuchtung? Schwäbische.de-User reden Klartext

Angesichts der Energiekrise fordert die Deutsche Umwelthilfe, dass Gemeinden und Privathaushalte in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten sollen.

Das soll gegen die Energieknappheit helfen und ist ein Beitrag für den Klimaschutz, sagt Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Pro Jahr würde der Stromverbrauch von Privathaushalten für Weihnachtsbeleuchtung über 600 Millionen Kilowattstunden Strom betragen. Das entspreche dem Stromverbrauch einer mittleren Großstadt mit 400 000 Einwohnern für ein Jahr.

Resch schlägt deshalb vor, dass pro Stadt oder Gemeinde in diesem Jahr nur ein Baum für Weihnachten beleuchtet werden soll.

Auch Privathaushalte sollen auf eine üppige Weihnachtsbeleuchtung verzichten und damit helfen, Strom zu sparen.

Wir wollten von unseren Lesern wissen: Verzichten Sie dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Die Übergriffigkeit in den privaten Lebensbereich der Bürger muss jetzt endlich aufhören.

Armin S.: Die Übergriffigkeit in den privaten Lebensbereich der Bürger muss jetzt endlich aufhören. Jeder kann im privaten Bereich selbst darüber entscheiden, was er / sie sich an Beleuchtung leisten kann oder will. Es wäre gut, wenn sich der Staat selbst ehrlich machen würde. Die am wenigsten sanierten Gebäude sind meist in staatlicher Hand.

Weihnachten das lassen, was es bisher war!

Helmut F.: Ich denke, wenn zumindest die Beleuchtungszahl in den Geschäften und auf vielen Balkonen auf die Hälfte reduziert wird, dürfte einiges an Einsparung erreicht werden. Dazu zählen auch die vielen "Blinker", auf die man getrost verzichten kann. Ansonsten bitte: Weihnachten das lassen, was es bisher war!

Der Erfolg des Festes wird schon zu lange an den Verkaufszahlen im Weihnachtsumsatz gemessen.

Harald S.: Worum geht es eigentlich beim Weihnachtsfest? Geschenk- Beleuchtungs- Fress- und Sauforgien? Der Erfolg des Festes wird schon zu lange an den Verkaufszahlen im Weihnachtsumsatz des Handels gemessen. Der religiöse Grund ist doch eine eher lästige Randerscheinung. Das alles wird mit "Freiheit" assoziiert? Ich würde es eher Konsumterror nennen.

Weihnachtsbeleuchtung gehört zu Weihnachten.

Simon H.: Weihnachtsbeleuchtung gehört zu Weihnachten. Man muss die ja nicht die ganze Nacht laufen lassen, es reicht ja in den Abendstunden.

Wir haben einen Lichtervorhang an einem großen Fenster im Wohnzimmer und der wird beleuchtet.

Martha B.: So langsam reicht es! Nicht nur, dass wir 2 Jahre lang wegen Corona regelmäßig in den Wintermonaten unsere Kontakte herunterschrauben mussten, Einschränkungen ertragen mussten, dass wir dem Energienotstand zu liebe frieren sollen, dass wir seit 8 Monaten die Folgen des Ukraine-Krieges mittragen sollen oder müssen - nun soll uns auch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung, ein wenig Licht in dieser tristen Zeit genommen werden?? Wir haben einen Lichtervorhang an einem großen Fenster im Wohnzimmer und der WIRD BELEUCHTET - komme was wolle. Ich denke, jeder sollte selbst entscheiden können, ob er sich diesen "Luxus" erlauben darf oder nicht. Vielleicht sollten sich unsere Regierenden ein wenig an ein Lied erinnern: "Tragt zu den Menschen ein Licht, sagt Ihnen, fürchtet Euch nicht."

Dann aber auch keine Bundesliga-Flutlichtspiele mehr!

Ralf S.: Okay, ich kann auf die Weihnachtsbeleuchtung am Haus gut verzichten, ist eh nur eine Lichterkette am Balkon. Aber dann erwarte ich auch, dass zum Beispiel die Bundesliga etc. die Spiele in die "energiesparsamen" Tagstunden verlegt, anstatt zu den TV-attraktiven Zeiten anzupfeifen. Ich denke, dass vom Strom für das Flutlicht eines Spiel-Wochenendes sehr viele Weihnachtsbäume beleuchtet werden können. Die Idee der DHU "ein beleuchteter Baum pro Stadt/Dorf" halte ich für Humbug.

Weniger ist mehr!

Christoph B. als Antwort auf Martha B.: Sie werfen da einiges zusammen. Weder wollen diffuse höhere Mächte Sie bestrafen, noch will man Ihnen verbieten, Ihren Lichtvorhang zu beleuchten. Die Zeiten billiger Energie sind allerdings - der alternativarmen Energiepolitik der vergangenen zwei CDU-Jahrzehnte "sei dank" - vorbei. Insofern ist es nur logisch, dass beim Einsatz der kostbaren Energie für - nennen wir es einmal nicht lebensnotwendige Bereiche - ein anderer Umgang erforderlich sein sollte. Waren die Innenstädte bislang mit künstlichem und oftmals kitschigem Licht hell erleuchtete Zonen des vorweihnachtlichen Konsums, so kann man den dezenten und zugleich energiesparenden Einsatz von Licht doch auch als Chance zu einer Rückbesinnung und erhöhter Wertschätzung der zugrundeliegenden Ressourcenverbräuche sehen. - Weniger ist mehr! - Das zu den Menschen getragene Licht wird ja auch deshalb so ersehnt, weil es der Dunkelheit etwas entgegensetzt. Allerdings nicht durch bloße Masse, sondern eben, weil es so rar eingesetzt Wunder wirken will.

Leuchtende Kinderaugen im Schein der Beleuchtung.

Silvia S. als Antwort auf Martha B.: Ich schließe mich Fr. B. an. Nur noch eins: Ich habe zwei Enkelkinder, die Augen leuchten immer beim Anblick des beleuchteten Weihnachtsbaumes! Und die eingepackten Geschenke spiegelten sich immer im Schein der Beleuchtung. Welch eine Freude, nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern und Großeltern. Unser Baum wird auf jeden Fall beleuchtet, ob Energiekrise oder nicht. Punkt. Da bin ich egoistisch. Mag einer sagen, was für ein Egoist, mir egal.

Es könnte vermessener nicht sein, gerade an Weihnachten zu versuchen, die Lichter auszuschalten.

Ralf R.: In seiner Handreichung vom Freitag, den 24. Dezember 2021 sagte Papst Franziskus in der Vatikanischen Basilika: "... denn niemand wird dieses Licht je auslöschen". Insofern könnte es vermessener nicht sein, Anstalten zu unternehmen, gerade an Weihnachten zu versuchen, die Lichter auszuschalten. Mithin erweckt das Ansinnen der Deutschen Umwelthilfe daher den Eindruck, nicht mit den wirklichen Verhältnissen vertraut zu sein.