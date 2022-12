Weihnachten im Württemberger Hof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Elisabethenfrauen der Pfarrgemeinde Liebfrauen spendeten erneut 45 Weihnachtstüten mit je einem schönen Pullover an den DORNAHOF Ravensburg – Württemberger Hof. Die Bescherung fand am Heiligen Abend im Innenhof der Einrichtung im Rahmen einer Weihnachtsfeier statt. In den Mittagsstunden wurden Waffeln gebacken, Fleisch und Würstchen gegrillt, feine Kuchen angeboten, alkoholfreier Punsch und die Weihnachtsgaben verteilt. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die Gäste und Bewohner*innen freuten sich sehr darüber. Mit Weihnachtsliedern und Gitarrenbegleitung sorgten Ehrenamtliche für festliche Stimmung. „Gerade am Heiligen Abend ist es unserem Team sehr wichtig, ein paar gemeinsame Stunden mit unserem Personenkreis zu verbringen, berichtet Gabriele Weiß, Abteilungsleiterin der Einrichtung für arbeits- und wohnungslose Menschen. Sie bedankt sich herzlich für das treue Engagement der Elisabethenfrauen, sowie für die finanzielle Unterstützung durch den städtischen Sozialfonds, die Sockenspende der Strickerinnen des Seniorentreffs, die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfer*innen und die vielen weiteren Spenden, die dieses Weihnachtsangebot ermöglichten.