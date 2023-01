Am Ravensburger Krankenhaus müssen Operationen verschoben werden

Die Notaufnahme am Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus ist weiterhin stark frequentiert – wie schon in den Wochen zuvor. Laut Vera Sproll von der Pressestelle der Oberschwabenklinik (OSK) sind zwischen dem Silvesterabend um 20 Uhr und dem Neujahrsmorgen um 8 Uhr insgesamt 46 Patienten in die Notaufnahme gekommen oder gebracht worden, im Vorjahr waren es 44, obwohl damals noch strenge Corona-Auflagen galten und Feuerwerk beispielsweise verboten war. „So wie in den Jahren davor gab es einige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Patienten mit zu viel Alkohol, Patienten aus Schlägereien sowie zwei Patienten wegen eines Feuerwerksunfalls“, so Sproll.

Damit die Notfallversorgung aufrechterhalten werden kann, werden bis Mittwoch auch weiterhin die nicht zwingend notwendigen Operationen verschoben, teilte die Kliniksprecherin weiter mit. „Danach werden wir die Situation neu bewerten.“