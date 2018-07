Wegen Rutenfest: In der Ravensburger Nordstadt fallen Parkplätze weg

Gähnende Leere, wo sonst Blech an Blech gedrängt steht: Der Scheffelplatz in der Ravensburger Nordstadt ist seit Montag für Autos gesperrt. Der Grund sind die beginnenden Aufbauarbeiten für das Rutenfest, das am 20. Juli beginnt. In den kommenden Tagen werden weitere Parkflächen im Quartier für Autos gesperrt. Der Lehrerparkplatz an der Kuppelnau und der Bechtergarten stehen von Mittwoch an nicht mehr als Parkflächen zur Verfügung. Ebenfalls wird der Parkplatz an der Oberschwabenhalle Stück um Stück gesperrt.