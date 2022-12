Wegen Krankheit: Lotte-Konzert in Ravensburg wird erneut verschoben

Zum wiederholten Mal muss das Konzert der Künstlerin Lotte in Ravensburg verschoben werden. Eigentlich sollte Lotta am Donnerstag, 22. Dezember, um 20 Uhr im Konzerthaus auftreten. Doch die Künstlerin ist krank.

Der neue Termin für das Konzert der „Lass die Musika an“-Tour ist der 28. Januar 2023. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können natürlich zurückgegeben werden“, sagt Jan Obri vom Veranstalter Vaddi-Concerts. Genauere Angaben zu Lottes Krankheit konnte er auf Nachfrage nicht geben.

So reagiert Lotte auf die Verschiebung des Konzerts

Lotte selbst wendet sich in einem Statement an ihre Fans: „Die Situation lässt mir leider keine andere Wahl: ich brauch mehr Zeit, um gesund zu werden.“ Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das ausverkaufte Konzert bereits mehrmals verschoben.

Bereits erworbene Karten für 2020, 2021, April 2022 oder Dezember 2022 behalten allesamt ihre Gültigkeit für den neuen Termin am 28. Januar 2023. Neben dem Auftritt in Ravensburg musste unter anderem auch das Konzert in Nürnberg am 21. Dezember abgesagt werden.

Wer am 23. Januar keine Zeit oder keine Tickets erhalten hat, hat im Sommer eine Chance Lotte live zu sehen. Dann tritt die Künstlerin am 8. Juli im Innenhof des Friedrichshafener Kulturhauses Caserne auf.