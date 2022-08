Wechsel in der Schulleitung am Diakonischen Institut in Ravensburg-Weissenau

Iris Thiel übernimmt ab September die Leitung der Fachschule für Sozialwesen – Fachrichtung Heilerziehungspflege und Berufsfachschule für Heilerziehungsassistenz in Ravensburg und löst damit Judith Kohberger ab. Nach mehr als 17 Jahren am Diakonischen Institut für Soziale Berufe geht die Ära mit Judith Kohberger zu Ende. In dieser Zeit war sie (Praxis-)Dozentin, Kursleiterin und seit 2015 Schulleiterin. Als Dozentin mit den Schwerpunkten Behinderung, Inklusion und Teilhabe arbeitet ihre Nachfolgerin Iris Thiel bereits seit fünf Jahren eng mit ihr zusammen. Iris Thiel ist selbst Heilerziehungspflegerin. Ihre Ausbildung absolvierte sie damals noch an der Gotthilf-Vöhringer-Schule in Wilhelmsdorf bei Judith Kohberger. Nach einigen Jahren im Beruf studierte sie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Soziale Arbeit (Bachelor) und anschließend Angewandte Sozialarbeitswissenschaften (Master).