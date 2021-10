Wechsel im Leitungsteam der Humpis-Schule vollzogen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Ende des vergangenen Schuljahres wurde Klaus Deiringer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Einundzwanzig Jahre lang war er für das Wirtschaftsgymnasium der Humpis-Schule verantwortlich.

Nachfolgerin als Abteilungsleiterin ist Nicole Recknagel. Sie ist seit 2008 an der Humpis-Schule und erfahrene Lehrerin am WG mit den Fächern BWL und VWL mit dem Schwerpunkt Finanzmanagement. Außerdem ist sie in Fachkreisen als Expertin in der Ausbildung von angehenden Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen bekannt. Der bisherige stellvertretende Schulleiter, Jan Wischmann, wurde zum ersten Juni zum Leiter des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten (Berufliche Schulen und Gymnasien) bestellt. Ihm folgt Christiane Rometsch als stellvertretende Schulleiterin nach. Sie ist seit ihrem Referendariat 2015 an der Humpis-Schule. Als Wirtschaftsmathematikerin unterrichtet sie die Fächer Mathematik und angewandte Informatik am Wirtschaftsgymnasium, am Berufskolleg und an der Wirtschaftsschule.