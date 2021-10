Wechsel im Konrektorat der Gemeinschaftsschule Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Frühjahr 2021 war der Abschiedstag gekommen. Das Kollegium der GMS RV konnte - unter Wahrung der Hygieneregeln - eine kleine Verabschiedungsfeier im Schulhof ermöglichen und so unserem langjährigen engagierten Kollegen und Konrektoren Uli Schneider-Struben danken und „Auf Wiedersehen“ sagen. Uli wird unsere Schule nach fast acht gemeinsamen, insgesamt sogar 12 Jahren am Standort, verlassen. Seine Jahre hier waren geprägt durch viele Veränderungen. Das Kollegium und die Schulleitung konnten sich in all der Zeit auf seine fleißige Arbeit, seine durchdachten Planungen und seine Prise Humor verlassen. Er hat entschieden dazu beigetragen, die GMS RV auf ihren Weg zu bringen - sei es auf pädagogischer, menschlicher oder digitaler Ebene. Diesen „Schwung“ werden wir hier vermissen. Umso mehr freuen wir uns aber für Uli und wünschen ihm bei seinen neuen Aufgaben als Schulleiter des BZ Parkschule Kressbronn einen guten Start und alles Gute für seine berufliche und private Zukunft. Ein „Auf Wiedersehen“ soll es aber auf jeden Fall sein. Wir freuen uns jederzeit auf einen Besuch mit dem Rad!

Willkommen Alexandra Stoll!

Zum Glück können wir hier an der GMS RV aber auch gleichzeitig ein neues bekanntes Gesicht begrüßen. Unsere geschätzte und engagierte Kollegin Alexandra Stoll wird nun unsere Konrektorin sein und gemeinsam mit unserer Schulleiterin Monika Glosser und dem gesamten Schulleitungsteam dafür sorgen, dass es weiterhin rund läuft.