Wasservorrat anlegen: Ravensburger haben diesen Mittwoch kein Trinkwasser

Einige Ravensburger Haushalte werden am kommenden Mittwoch, 13. November, tagsüber kein Waser haben. Die TWS Netz GmbH führt die Abschlussarbeiten an wichtigen Bestandteilen des Trinkwassersystems in Teilen der Ravensburger Innenstadt durch.

Für diese Arbeiten müsse die Versorgung zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr noch einmal in einem kleineren Ausmaß in Teilen der Eisenbahnstraße, Rosenstraße, Roßstraße, Charlottenstraße und Gerberstraße unterbrochen werden, so der Netzbetreiber in einer Pressemitteilung. Die betroffenen Hausbesitzer und Mieter will die TWS Netz persönlich über einen Einwurf in die Briefkästen informieren.

Der Grund für die Arbeiten: Vor dem Winter werden vorsorglich Schieber und Schieberkreuze ausgetauscht, die in die Jahre gekommen sind. So minimiert die TWS Netz das Risiko eines Versorgungsausfalls, dessen Reparatur länger dauern könnte. Für die Arbeiten müssen die Rohre leer sein; daher lasse sich eine kurzzeitige Abstellung nicht vermeiden.

Die TWS Netz bittet die betroffenen Hausbesitzer und Mieter, sich für diesen Tag einen Wasservorrat in Bade- oder Duschwanne sowie Eimern anzulegen. Wasser zapfen können Anwohner im Bedarfsfall an diesem Tag auch an Hydranten, die der Netzbetreiber an der Ecke Rosenstraße/Gerberstraße und an der Ecke Marienplatz/Eisenbahnstraße einrichtet.

„Die TWS Netz arbeitet so zügig wie möglich, um die Versorgung schnell wiederherzustellen. Allerdings nehmen die Arbeiten mehrere Stunden in Anspruch, zumal bei allen baulichen Eingriffen in das Trinkwassersystem genau festgelegte Vorkehrungen für die Hygiene getroffen werden müssen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.