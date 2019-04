Was Vereine und Institutionen in Ravensburg vom neuen Gemeinderat erwarten

Der Gemeinderat, der am 26. Mai gewählt wird, lenkt die Geschicke der Stadt Ravensburg für fünf Jahre. Sport- und Musikvereine, Junge und Alte, Wirtschaft und soziale Träger sagen, welche Themen das neue Gremium aus ihrer Sicht angehen muss.

Dem Stadtseniorenrat brennt die Wohnungssituation in Ravensburg unter den Nägeln. Die derzeitige Knappheit an Wohnraum betreffe auch alte Leute, sagt der Vorsitzende Ulrich Schlotter. In Tettnang gebe es ein aus seiner Sicht beispielhaftes Projekt: Dort haben sich für ein gemeinsames Bauprojekt die sogenannte Bauherrengemeinschaft Genossenschaftliches Wohnen, die Stiftung Liebenau, die Stadt Tettnang und die katholische Kirchengemeinde St. Gallus zusammengeschlossen und 130 Wohnungen gebaut, viele davon mit moderaten Mieten. „So was wäre auch hier wünschenswert“, sagt Schlotter. Er hat ein weiteres Anliegen: Auch bei Veränderungen im Busverkehr müsse der Marienplatz für Senioren erreichbar bleiben.

Der Schülerrat, Vertreter der jungen Ravensburger, will Anstrengungen beim Thema Umweltschutz sehen. Die Jugendlichen fordern Klimakonzepte für ihre Schulen, wie Sprecher Lachlan Eckardt sagt. Die Stadt solle eine Bestandsaufnahme an allen Schulen machen. „Woher kommt der Strom, was passiert mit dem Müll, was für Essen wird ausgegeben?“, sagt Eckardt. Mülltrennung funktioniere an Schulen nicht, so seine Beobachtung. Dabei solle es auch um die Frage gehen, ob alle Gebäude ausreichend gedämmt sind.

Für den Gewerbe- und Händlerverband Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo) teilte Geschäftsführer Eugen Müller mit: „Als Stimme der Wirtschaft mit 340 Unternehmen erwarten wir vom künftigen Gemeinderat eine Kommunalpolitik, die die Digitalisierungsstrategie für Ravensburg zügig vorantreibt, innovative Mobilität und gute Erreichbarkeit sichert, genügend Flächen für Wohnen und Gewerbe ausweist und zur Verfügung stellt und die Zukunft der Innenstadt weiterhin im Blick behält.“ In der Vergangenheit habe sich „der Ravensburger Weg“ durch ein Miteinander von Stadt, Politik und Wirtschaft ausgezeichnet.

Der Gesamtelternbeirat Ravensburg erwartet, dass die Entscheidung für den zentralen Schulcampus Kuppelnau fortgeführt wird. Für die Eltern ist es laut dem Vorsitzenden Johannes Volz weniger entscheidend, ob ein Neubau kommt oder die Schule saniert wird. „Wir brauchen ein hervorragendes Schulgebäude und erwarten, dass der Gemeinderat dementsprechend entscheidet und nicht Geld sparen will“, so Volz. Diese Gefahr bestehe aber, weil man sich mit dem immer noch bestehenden zweiten Standort Neuwiesen weiter „durchwurschteln“ könnte, so Volz. Darüber hinaus müsse die Standortsuche für eine neue Sporthalle möglichst schnell noch einmal aufgerollt werden, nachdem ein Neubau am Standort Rechenwies aufgrund einer Förderabsage des Bundes gescheitert ist. „Da können wir keine zwei Jahre warten“, so Volz. Die Halle müsse in Schulnähe sein und die Eltern bei einem entsprechenden Entwicklungsprozess einbezogen werden.

Im Bereich Kultur hofft das Theater Ravensburg auf Unterstützung von Stadt und Gemeinderat bei der Suche nach einem neuen Domizil. Am bisherigen Standort soll gebaut werden. „Wo werden wir nach 2021 sein? Wir hoffen, dass die Stadt und der neue Gemeinderat in dieser Frage helfen können“, sagt Geschäftsführer Albert Bauer. Die Stadt wolle das Theater erhalten, man sei in Gesprächen. „Aber zwei Jahre sind schnell vorbei“, sagt Bauer. Vor allem, falls ein neuer Standort erst noch den Bedürfnissen des Theaters entsprechend umgebaut werden muss. Rund 40 Menschen verdienen Geld am Theater – nicht nur als Festangestellte, sondern beispielsweise auch als Kursleiter, und 450-Euro-Kräfte.

Myriam Gompper, Vorsitzende des Stadtorchesters, fühlt sich mit ihrem Verein ideell und finanziell schon gut unterstützt, und wünscht sich, dass es dabei bleibt. Allerdings bestehe der Bedarf, dass die Kulturförderung dahingehend umgebaut wird, dass ungewöhnliche Projekte aus einem Extra-Topf finanziert werden können. „Grundsätzlich wäre es schön, wenn die Musik dem Sport gleichgestellt wird bei der Förderung“, sagt sie.

Die Geschäftsführerin der Volkshochschule, Silke Pfaller, wünscht sich, „dass auch der künftige Gemeinderat dem Thema Bildung eine wichtige Bedeutung beimisst“. Sie fügt hinzu: „Frei nach dem alten Satz: Bildung ist teuer, nur eines ist teurer: keine Bildung.“ Die VHS komme mit den Zuschüssen von Kommune und Land bisher zurecht.

Im Sport geht es vor allem um Platzmangel. Dem FV Ravensburg fehlen Sportplätze und Trainingsmöglichkeiten. „Zum Teil trainieren 40 bis 60 Leute auf einem Platz“, sagt Fabian Hummel, der beim FV für das Sportmanagement zuständig ist. In dem Leistungsbereich, in dem der Verein spiele, sei das kein Zustand. Entweder brauche es einen neuen Kunstrasenplatz auf dem FV-Gelände oder einen weiteren Platz in Kooperation mit dem benachbarten Sportverein TSB. „Wir wollen nichts einfordern, aber das Problem darstellen, dass eine sportliche Weiterentwicklung so schwierig ist“, sagt Hummel. Es bestehe schon Kontakt zur Stadtverwaltung, man wünsche sich, weitere Schritte in Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinderat zu gehen.

Für den Turn- und Sportbund Ravensburg (TSB) ist die Großsporthalle weiterhin ein großes Thema. Nachdem der Förderantrag auf Geld vom Bund nicht bewilligt wurde, sei alles wieder auf Null, so der Vorsitzende Thomas Prüß. Dass die Halle gebraucht wird, dürfe nicht mehr hinterfragt werde. „Wir hoffen, dass sich der neue Gemeinderat ganz schnell an eine neue Standortsuche macht“, sagt Prüß. „Egal wo die Halle steht, Hauptsache wir kriegen sie.“ Auch mit dem Bau müsse möglichst schnell begonnen werden. Wenn die Gymnasiumshallen saniert und die Halle an der Kuppelnau wahrscheinlich abgerissen wird, würde der Schul- und Vereinssport ohne Großsporthalle für ein bis zwei Jahre auf Eis liegen, so seine Prognose.

Bei sozialen Trägern in der Stadt ist die Schaffung von Wohnraum das zentrale Anliegen. „Es ist wichtig, dass der Gemeinderat als Souverän in der Stadt das Thema zu seinem strategischen Ziel macht“, sagt der Regionalleiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben, Ewald Kohler. „Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum ist ein erster Ansatz, der überhaupt nicht ausreicht.“ Die Stadt habe bisher bei Grundstücksverkäufen das Ziel verfolgt, Erlöse zu erzielen. Künftig müsse „die nachhaltige Daseinsfürsorge, die dem Gemeinwohl dient“ bei der Überlegung zu Grundstücksverkäufen im Vordergrund stehen. Eine weitere Frage sei, wie man Wohnraum im Bestand effizienter nutzen könne. Dabei gehe es um Anreize für Immobilienbesitzer, zum Beispiel ein Dachgeschoss auf ihr bestehendes Gebäude draufzusetzen.

Es brauche Antworten auf die Frage, wie Alleinerziehende und Rentner, wie Familien und Arbeitssuchende in Ravensburg Wohnraum finden, sagt auch der designierte Geschäftsführer des Diakonischen Werks Ravensburg, Ralf Brennecke. Die Diakonie wird mit den neu gewählten Gemeinderäten im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum weiter intensiv zusammen arbeiten. Eine weitere Lösung könnte seiner Ansicht nach das Anmieten von Wohnungen durch soziale und kommunale Träger sein.

Naturschutzverbände warnen indes vor extremer Ausdehnung der Städte. Der BUND Ravensburg erwartet vom nächsten Gremium eine Eindämmung des Flächenverbrauchs. „Wir brauchen Wohnungen, aber wir meinen, dass das auch auf der Hälfte der derzeit im Regionalplan veranschlagten Fläche möglich ist“, sagt Manfred Walser. „Der Gemeinderat soll bei der Überarbeitung des Regionalplans entsprechend Stellung beziehen und die eigenen Bebauungspläne strikter machen“, so Walser. Wohnungen müssten verdichteter gebaut werden und Firmen auf Außenparkplätze verzichten. „Das ist nicht einfach, aber machbar“, sagt er. Man könne sich aus anderen Ländern inspirieren lassen, wie trotzdem Aufenthaltsqualität entstehen kann.

Der Vorsitzende des Nabu, Willy Mayer, plädiert ebenfalls dafür, möglichst sparsam mit Flächen umzugehen. Des Weiteren wünscht er sich, dass die Stadt mehr Grünflächen naturnah gestaltet und dadurch eine Vorbildfunktion für Landwirtschaft und Kleingärtner einnimmt. „Das ist bei der pestizidfreien Kommune und der Bauschutzsatzung leider nicht gelungen“, so Mayer. Beide Vorhaben sind im Gemeinderat durchgefallen.