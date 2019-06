Was tun gegen steigende Mieten? Jusos fordern Verbot von Mieterhöhungen

Die Jusos wählen in Sindelfingen ihren Vorstand neu. Die amtierende Chefin Stephanie Bernickel (30) aus Ehingen hat zwei Gegenkandidaten: den Freiburger Falco Wehmer und Pavlos Wacker aus Waldkirch. Bernickel steht intern in der Kritik. Grund ist ein Datenschutzskandal. Bernickels Vorgänger im Amt, der Friedrichshafener Leon Hahn, hatte Mitgliederdaten der SPD genutzt und mit engen politischen Vertrauten geteilt. Man habe so Mehrheiten auf Parteitagen besser einschätzen wollen, um für Positionen der Jusos zu werben. Landesdatenschützer Stefan Brink verhängte gegen Hahn eine Geldbuße von 2500 Euro. Er bezog sich dabei auf Fehlverhalten rund um den SPD-Landesparteitag vor einem Jahr in Bruchsal. Hahn soll sich dabei auch mit seiner Nachfolgerin Bernickel ausgetauscht haben.