Was tun bei einem Bienenschwarm im Garten?

Wenn in den kommenden Wochen bei der Feuerwehr das Telefon läutert, dann muss es nicht unbedingt um einen Brand handeln, der da gemeldet wird. Vielmehr teilen besorgte, oft aufgeregte Bürger mit, dass sich in ihrem Garten ein Bienenschwarm niedergelassen hat.

Was für viele Laien eine eher angsteinflößende Angelegenheit ist, bringt die zuständigen Leute bei der Feuerwehr kaum aus der Ruhe. Entweder sie setzen sich selbst in Marsch, um den Schwarm einzufangen, oder sie nehmen Kontakt auf mit den Leuten vom Imkerverein, die dann auf jeden Fall einen Bienenzüchter wissen, der in der Nähe wohnt und sich um diesen Schwarm kümmern kann.

Das Schwärmen ist die natürliche Art der Vermehrung von Bienenvölkern. Von Mitte April bis in den Juni hinein legt eine gute Bienenkönigin pro Tag bis zu 2000 Eier, so dass früher oder später der Platz im Bienenstock zu eng wird. In der Folge legen die Völker Königinnenzellen an, aus denen nach gut zwei Wochen neue Königinnen schlüpfen. Aber noch bevor die erste Königin schlüpft, verlässt die alte Königin mit einem Teil des Volkes den Stock.

Der Anblick eines in der Luft befindlichen Schwarmes ist außerordentlich beeindruckend, es sieht aus wie eine Wolke, in der sich unendlich viele Teile ständig bewegen. In der Regel lässt sich ein Schwarm nur einige Meter vom Bienenstock entfernt an einem Baum nieder. Zeit und Gelegenheit für den Imker, den Schwarm zu „schöpfen“.

Allzu viel Zeit darf sich der Imker allerdings nicht lassen, denn spätestens am folgenden Morgen zieht der Schwarm ab. In der Zwischenzeit haben sich nämlich Kundschafterbienen in verschiedene Richtungen auf den Weg gemacht, um mögliche Behausungen für das neue Volk zu suchen. Meistens sind es Baumhöhlen oder auch mal verlassene Bienenstöcke, in denen sich der Schwarm einnistet. Hat aber der Imker rechtzeitig eingegriffen, dann kann er den Schwarm in ein neues Magazin einschlagen, so dass er ein zusätzliches Volk gewonnen hat. Nicht schlecht in Zeiten des Bienensterbens.

Die Mitglieder des Imkervereins Ravensburg helfen weiter, wenn sich irgendwo ein Schwarm niedergelassen hat. Als erster Ansprechparter steht Erich Schellhorn (Tel. 0163-6780199) zur Verfügung, der im Bedarfsfall gerne einen in der Nähe wohnenden Imker benachrichtigen wird.