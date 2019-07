Was Tourismus mit Architektur zu tun hat

Bei der abschließenden Vorlesung der Kinderuni im Studienjahr 2018/19 sind die kleinen Studierenden für ihre fleißigen Besuche übers ganze Jahr belohnt worden. Neben einer Urkunde von den drei Hochschulen und den Kulturämtern Ravensburg und Weingarten erhielt jedes Kind ein gesponsortes Brettspiel und eine Forscher-Zeitschrift. Thematisch im Mittelpunkt stand diesmal die Fragestellung „Tourismus und Architektur – wer kennt nicht den Eiffelturm?“ Hierzu referierte Professor Jan Specht von der Dualen Hochschule Ravensburg.

Während der Vorlesung wurde laut Pressemitteilung erneut das erstaunliche Wissen der Kinder deutlich: Dass der größte Urwald Europas in Polen stehe, wusste ein Junge, als es darum ging, welche Umgebungen überhaupt noch natürlich sind und welche von Menschenhand gebaut oder angelegt wurden. Nachdem zunächst geklärt wurde, was Umwelt und Architektur miteinander zu tun haben, erläuterte Specht seinen jungen Zuhörern, wo im Tourismus überall Architektur zu finden sei. Zusammen mit den Kindern überlegte der Referent auch, warum manche der Bauwerke berühmter seien als andere. Das liege, so Specht, unter anderem an der damit verbundenen Geschichte, an ihrem Alter, an der Größe oder auch der Lage.