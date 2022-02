Das sagen Pflegeheime und Krankenhäuser zur wackelnden Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Die Einführung der Covid-Impfpflicht für Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen wackelt. Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits angekündigt hat, das im Dezember vom Bundestag beschlossene und im Bundesrat abgesegnete Gesetz in seinem Bundesland auszusetzen, hat auch die Bundes-CDU ihre Meinung geändert.

Hauptgrund: Die Unionspolitiker fürchten Engpässe in der medizinischen und pflegerischen Versorgung, wenn Ungeimpfte dort ab 16. März theoretisch nicht mehr arbeiten dürfen. Aber wie groß ist die Gefahr, dass reihenweise Beschäftigte in andere Branchen abwandern, aus Sicht der Arbeitgeber wirklich?

Waldburg-Zeil-Kliniken sind alarmiert

Darüber herrscht offenbar keine Einigkeit in der Branche. Die Oberschwabenklinik (OSK) mit Krankenhäusern in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee sieht wegen einer fast hundertprozentigen Impfquote in der Belegschaft keine Probleme auf den Betrieb zukommen, während bei den Waldburg-Zeil-Kliniken mit Sitz in Isny Unmut herrscht.

„Wenn die Impfpflicht nur auf soziale Einrichtungen beschränkt wird, wird es nicht bei wenigen Kündigungen bleiben. Dann müssen wir im schlimmsten Fall ein Viertel unserer Stationen zumachen“, fürchtete WZK-Geschäftsführer Ellio Schneider bereits vor einem Monat und schlug Alarm. Wie viele andere Anbieter von Gesundheitsvorsorge und Pflege hält er einen Exodus der Fachkräfte ins Ausland oder in andere Berufe für denkbar.

Anders sieht das wiederum Dieter Grupp, Geschäftsführer des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg. Aktuell seien 90 Prozent der etwa 2000 Beschäftigten entweder geimpft oder gerade genesen. Bis Mitte März sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich angesichts der hohen Inzidenzen und wahrscheinlich noch höheren Dunkelziffer wohl fast alle Ungeimpften mit Omikron infizieren. Zudem würden viele der noch ungeimpften Mitarbeiter auf Novavax warten, einen Proteinimpfstoff mit in Insektenzellen kopierten Spike-Proteinen. „Das bekommen wir in zwei, drei Wochen geliefert und können die erste Dosis dann noch rechtzeitig verabreichen.

Ich glaube nicht, dass das Gesundheitsamt Probleme macht, wenn die Leute schon einmal mit Novavax geimpft sind und dann noch auf die zweite Dosis warten.“ Diese sollte nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) frühestens im Abstand von drei Wochen gespritzt werden.

Mehr Sorge um Berufsgruppen mit Alternativen

Grupp schätzt, dass „ein harter Kern von vielleicht fünf Prozent“ Impfgegnern übrig bleibt, die auch das Novavax-Vakzin nicht wollen. Da Ärzte und Pfleger aber ja keine anderen beruflichen Alternativen hätten – vorausgesetzt, Bayern schert nicht aus – fürchtet er eher, Beschäftigte im Hintergrund-Bereich der Kliniken zu verlieren.

„Angenommen, Sie haben in der IT viele Impfgegner, dann kriegen Sie ein echtes Problem. Die können natürlich schnell einen anderen Job in einer anderen Branche finden, wo sie sich nicht impfen lassen müssen.“

Die Stiftung Liebenau, die zahlreiche soziale Einrichtungen in der Region betreibt, verzeichnet in den Altenpflegeheimen eine durchschnittliche Impfquote von 83 Prozent, in den „Häusern der Teilhabe“, also der Behindertenhilfe, seien es rund 90 Prozent.

In Gesprächen würden ungeimpfte Mitarbeiter individuelle Gründe nennen, seien es medizinische oder familiäre Faktoren oder aber auch persönliche Erfahrungen, äußert sich Liebenau-Sprecher Christoph Möhle auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Einzelne teilten aber auch mit, dass sie sich jetzt doch noch für eine Impfung entschieden hätten. Vor allem mit Novavax.

Unruhe in Teams

Die Diskussion sorge aber für Unsicherheit und Unruhe in den Teams, meint der Liebenau-Sprecher. Sie sei eines der beherrschenden Themen derzeit: „Bedauerlicherweise gibt es noch viele ungeklärte Fragen.“ Alle Träger würden derzeit auf die Handlungsempfehlungen des Sozialministeriums warten. Kündigungen würden derweil vereinzelt angekündigt oder eingereicht.

Bezüglich möglicher Auswirkungen verweist Möhle auf Erfahrungen der Stiftung Liebenau in Einrichtungen in Südtirol, wo es die Impfpflicht bereits seit einem Jahr gibt. Von dort wisse man, „dass schlimmstenfalls Pflegeangebote eingeschränkt werden müssen.

Zeitgutschriften für Mitarbeiter der Bruderhausdiakonie

Die Bruderhausdiakonie betreibt in der Region Bodensee/Oberschwaben vier stationäre Einrichtungen der Altenpflege mit rund 200 Bewohnern und 300 Mitarbeitern – unter anderem den Gustav-Werner-Stift in Ravensburg. Schon seit den ersten Impfmöglichkeiten habe die Bruderhausdiakonie für diese Möglichkeit geworben, auch mit Zeitgutschriften. Sprecherin Sabine Steininger: „Die Impfquote liegt deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung.“

Eine Aussage darüber, ob die Impfquote noch steigt und wie ungeimpfte Mitarbeiter sich äußern, trifft Steininger nicht. Gleichwohl sagt sie: „Als Arbeitgeber möchte die Bruderhausdiakonie keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin verlieren.“ Also auch keine ungeimpften.