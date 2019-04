Was Ravensburg plant, um den Verkehr sauberer zu machen

Ravensburg macht sich bereit für die Zukunft der Mobilität. Nicht erst seit die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zu Freitags-Demonstrationen aufgerufen hat, ist klar: Die Menschheit muss etwas tun, um das Klima zu schützen. Mit immerhin 18 Prozent ist die Mobilität am CO2-Ausstoß in Deutschland beteiligt und demnach ein wichtiger Baustein. Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag hat die Stadt am Sonntag den dritten Mobilitätstag veranstaltet. 22 Aussteller nutzten die Gelegenheit und zeigten, was die Region an alternativen Antriebstechniken zu bieten hat.

Etwa bei der Post: In Ravensburg fahren bereits sieben, in Baienfurt sind es gar 20 Kastenwagen „Streetscooter Work L“, die mit Elektroantrieb Briefe und Pakete ausfahren. Zusteller Steffen Henne sagt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Das ist ein Top-Auto, die Reichweite ist mit 200 Kilometern völlig ausreichend, und ich habe sogar mehr Platz als in einem VW-Bus.“ Der Radfahrerverein Ravensburg machte mit Akrobatik und Kunststücken Werbung fürs Radfahren. Auch viele Autohäuser zeigten ihre E-Schätzchen. Schließlich war die Stadt ob der offenen Geschäfte und des herrlichen Wetters proppenvoll. Viele Interessierte machten Halt und ließen sich zu Themen wie der Ladeinfrastruktur beraten.

Vierte Stadt mit Laternen-Ladesäule

Auf diesem Gebiet ist Ravensburg nun nämlich Vorreiter: Nach den Metropolen Berlin, München und Köln ist Ravensburg die vierte Stadt in Deutschland, die eine Straßenlaterne zu bieten hat, in die eine Ladestation für Elektroautos integriert ist. Feierlich nahmen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Oberbürgermeister Daniel Rapp die technische Neuerung in der Charlottenstraße in Betrieb.

Die Idee stammt von einem Start-Up aus Berlin, umgesetzt haben die Installation aber die Technischen Werke Schussental (TWS). Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm sagt: „Laterne und Stromtankstelle teilen sich elektrische Leitung. Das hat uns gereizt, denn so nutzen wir vorhandene Infrastruktur mehrfach – ein wichtiges Element nachhaltigen Handelns.“ Der Parkplatz in der Charlottenstraße ist für E-Autos reserviert, drei weitere werden in Ravensburg, zwei weitere in Weingarten folgen. So lässt sich der Stadtbummel oder eine Erledigung mit dem „Tanken“ ganz leicht verbinden.

Daniel Rapp erklärt die Idee hinter Neuerungen wie diesen: „Für die Mobilitätswende gilt das gleiche wie für den Klimaschutz: global denken, lokal handeln. Wir halten es für wichtig, dass wir in einer Stadt die so sehr unter Verkehr leidet, wie Ravensburg, mit solchen Umsetzungen unseren Teil dazu beitragen und Elektromobilität so attraktiver machen.“

Am Sonntag hatten Interessierte auch die Gelegenheit, einen Blick in die große Baustelle unter dem Marienplatz zu werfen. TWS-Gebäudemanager André Schute führte kleine Gruppen durch die Tiefgarage, die in Zukunft auch dabei helfen soll, Ravensburg sauberer zu machen. Denn schon bei der Eröffnung der obersten Etage werden 16 Parkplätze mit Ladestationen ausgestattet sein. Auf allen Ebenen sind insgesamt 70 Lade-Parkplätze geplant.

Regionale Car-Sharing-App und Rad-Autobahn geplant

Im Hintergrund laufen laut Rapp Planungen, eine regionale Car-Sharing-Software zu entwickeln. Dabei sollen die „Stehzeuge, denn Fahrzeuge sind es ja nicht wirklich“, wie er sagt, gerade von Unternehmen mit großen Flotten organisiert und effizienter genutzt werden – und eventuell auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch die Ausleihstationen für Elektrofahrräder sollen dichter ausgebaut werden, um die Rückgabe der Räder zu erleichtern.

Außerdem soll von Baindt über Weingarten und Ravensburg bis nach Friedrichshafen eine Art Rad-Autobahn entstehen, auf der nur Radfahrer unterwegs und nicht mit dem Verkehr von Autos und Lastwagen in Berührung kommen. „Damit wollen wir das Pendeln mit dem Rad stärken“, so Rapp, „im Ruhrgebiet hat es auch funktioniert. Vielleicht können wir einige Menschen dazu bewegen, auf dem Weg zur Arbeit vom Auto auf das Rad umzusteigen“.