Was Radfahrer im Straßenverkehr dürfen – und was nicht

Wo Radfahrer und Autofahrer sich eine Fahrbahn teilen, ist Konfliktpotenzial garantiert. Autofahrer drücken wutentbrannt auf die Hupe, weil Fahrradfahrer keinen Platz machen, während sich Radler über Autofahrer ärgern, die viel zu schnell und zu dicht an ihnen vorbeibrausen. Ex-Rennradprofi Uwe Peschel kennt beide Seiten – und weiß, dass es laut Straßenverkehrsordnung meist eine klare Regelung gibt. Am Beispiel einiger typischer Alltags-Situationen erklärt er, was wann erlaubt ist und was nicht.

Wenn Autos beim Überholen gefühlt nur wenige Zentimeter Platz zwischen Außenspiegel und Radfahrer lassen, ist das für den Fahrradfahrer sehr unangenehm. Wie viel Abstand muss ein Autofahrer denn mindestens einhalten, wenn er überholt?

Der Mindestabstand liegt bei 1,50 Metern. Es wird empfohlen, als Radfahrer 80 Zentimeter bis einen Meter Abstand zur Leitlinie zu halten. Das heißt, der Autofahrer muss eigentlich fast 2,50 Meter vom rechten Fahrbahnrand entfernt fahren, wenn er überholt. Er kann also gar nicht eng überholen. Bei Gegenverkehr bin ich als Radfahrer nicht überholbar.

Eine unübersichtliche, kurvige und schmale Landstraße: Ein Radfahrer radelt gemütlich vor sich hin, ein Auto fährt hinter ihm. Auch nach einigen Minuten bietet sich noch keine Möglichkeit zum Überholen. Könnte der Radfahrer nicht kurz auf den Grünstreifen fahren oder absteigen, und die Autos vorbeilassen?

Rein rechtlich muss ein Radfahrer nicht anhalten. Auf den Grünstreifen zu fahren ist außerdem auch gefährlich, da kann man wegrutschen. Bei „Move“ lassen wir zum Beispiel schon mal Busse vorbei oder warten kurz, wenn sich ein längerer Stau gebildet hat. Aber wenn, dann fahren wir in eine Einfahrt, einen Parkplatz oder eine Bushaltestelle. Aber es kann nicht sein, dass man alle 500 Meter anhalten muss. Bei einem Traktor vor sich regen sich viele weniger auf, obwohl der in der Regel genauso schnell fährt wie ein Radfahrer.

Eine Gruppe von Radfahrern fährt auf einer Landstraße in Zweier- oder Dreiergrüppchen nebeneinander. Der von hinten kommende Autofahrer muss einige Zeit hinterherkurven, bis er überholen kann. Müssen die Radler wirklich den ganzen Fahrstreifen einnehmen? Würden sie hintereinanderfahren, wäre Überholen doch deutlich einfacher, oder?

Sobald sie aus mehr als 15 Radfahrern besteht, darf die Gruppe keinen Radweg mehr benutzen und darf zu zweit nebeneinander fahren. Wenn bei einer solchen Gruppe alle hintereinander fahren, dann ist die Kette so lang, dass man als Autofahrer ewig braucht, um sie zu überholen. Deshalb ist es in Zweierreihen viel kompakter und einfacher zum Überholen. Zu dritt nebeneinander darf man allerdings nicht fahren. Grundsätzlich gilt: Man darf den Verkehr nicht behindern. Beim Überholen von hintereinanderfahrenden Fahrradfahrern wird der Mindestabstand oft nicht so ernst genommen. Man denkt sich dann, es wird schon irgendwie passen. Zu zweit wird man besser als Hindernis wahrgenommen, das nur bei freier Sicht überholt werden kann.

Zum Glück gibt es auch Straßen, auf denen jeder seinen eigenen Streifen hat: Neben einer breiten Landstraße – 100 Stundenkilometer sind erlaubt – schlängelt sich ein separater Radweg. Doch plötzlich muss der Autofahrer abbremsen, weil ein Rennradfahrer auf der Fahrbahn und nicht auf dem Radweg fährt – umso gefährlicher, weil Autofahrer dort nicht damit rechnen. Dürfen Fahrräder hier überhaupt auf die Straße? Schließlich wurden die Radwege extra dafür gebaut.

Nein. Sobald ein Radweg mit dem blauen Schild gekennzeichnet ist, muss ich diesen benutzen, auch als Rennradfahrer. Die einzige Ausnahme ist, wenn der Radweg nicht zumutbar ist, beispielsweise durch viel Split oder wenn er im Winter nicht geräumt wird und vereist ist. Oder eben bei einer Gruppe von mehr als 15 Radfahrern.

Ist man in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs, kann es passieren, dass eine Ampel schon auf rot schaltet, bevor alle die Kreuzung überquert haben. Müssen die hinteren Radfahrer dann anhalten und auf die nächste Grünphase warten?

Eine Radgruppe gilt als Pulk, also als geschlossener Verband. Das heißt, sie zählt wie ein Lastwagen und wenn sozusagen das Führerhaus bei grün über die Ampel fährt und sie dann rot wird, dann darf der Anhänger ebenfalls noch rüber.