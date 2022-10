Was Menschen in Zeiten der Veränderungen umtreibt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unsicherheit und Sorgen der Menschen wahrzunehmen und zu hören, wie sie darauf reagieren, dies wollten Aktive der Katholischen-Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und der Betriebsseelsorge von Passanten auf dem Ravensburger Marienplatz hören. Viele machen sich Gedanken über die steigenden Energiepreise, die Kriegssituation, jedoch auch über die Spaltung der Gesellschaft, die dadurch entstehen kann.

Unter dem Motto „WERTvoll leben – WERTvoll arbeiten“ wurden die Menschen eingeladen, sich Gedanken über Veränderungen zu machen und Vorschläge einzubringen. Die Ideen reichten von lokalen beziehungsweise regionalen Veränderungen bis hin zur politischen Ebene, wenn es um die nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft geht. Von vielen wurde ein besseres Angebot im Öffentlichen Nahverkehr gefordert; eine Rentnerin beklagte, dass sie zum Einkaufen zwei Busstationen fahren muss und dafür in Ravensburg 4,80 Euro bezahlt. Von einigen wurden eine Gemeinwohlorientierung der Wirtschaft gefordert und nicht nur eine Gewinnmaximierung. Ressourcen sparen war ein großes Thema, so auch die Idee, mehr Sharing-Angebote zu machen.

Die gesammelten Vorschläge sollen nach einem Konsultationsprozess mit anderen Gruppen an die politisch Verantwortlichen weitergegeben werden. Doch wer soll Veränderungen herbeiführen? Dazu durften die Menschen mit einem Becher Wasser abstimmen, ob die Politik, die Wirtschaft oder jeder selbst gefordert ist. Die Wasserbehälter füllten sich unterschiedlich, klares Votum bekam jedoch die Abstimmung: jeder soll selbst beginnen. In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass man zwar selbst bei sich beginnen solle, Politik und Wirtschaft jedoch auch ihren Anteil beitragen müssen, damit Leben und Arbeiten auch in Zukunft WERTvoll bleiben.

Die KAB starte mit dieser Aktion ihren neuen Jahresschwerpunkt und wird sich in den nächsten Monaten mit verschiedenen Veranstaltungen damit auseinandersetzen, um so auch die Gesellschaft mitzugestalten. Sie versteht sich selbst als die soziale Bewegung, die sich für eine gerechte und solidarische Gestaltung der Gesellschaft einsetzt.