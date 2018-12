Was Kaya Yanar und 2000 Fans auf die Palme bringt

Wann hatten Sie zuletzt den Kanal bis oben hin voll, wann wollten Sie zuletzt ausrasten? Kaya Yanar rastet immer häufiger aus, sagt er. Der Comedian ist seit 20 Jahren auf den Bühnen der Republik und im Privatfernsehen zu sehen. Am Samstag teilt er in der Oberschwabenhalle sein Leid mit 2000 Fans: „Ich bin jetzt 45 Jahre alt, gehe direkt auf die 60 zu. Heute regen mich Dinge auf, die haben mich früher überhaupt nicht interessiert.“

„Ausrasten für Anfänger“ heißt das Bühnenprogramm des gebürtigen Frankfurters mit türkischen Wurzeln. Die meisten kennen den Komiker jedoch aus seiner Freitagabendshow „Was guckst du?!“, die von 2001 bis 2005 bei Sat 1 lief. Gleich zu Beginn der Show melden sich drei alte Bekannte und bringen Kaya das erste Mal auf die Palme: Francesco, Ranjid und Hakan – allesamt Charaktere, in die Yanar regelmäßig schlüpft – sind für die Technik zuständig, doch es klappt nicht, wie es soll.

Aber Yanar lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit Witz, seiner einzigartigen Mimik und dem Talent, Menschen aus allen Nationen der Welt zu imitieren, begrüßt er sein Publikum und steht auf der Bühne für Erinnerungsfotos bereit: „Aber bitte machen Sie keine Videos, denn dann werden sie verklagt, und das möchte ich nicht. Sie haben ja schon bezahlt“, fügt er verschmitzt grinsend an. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung – „Wenn etwas oder jemand brennt, dann bitte alle auf den Boden legen, damit ich schnell rausrennen kann. Vielen Dank!“ – legt der los.

Oberschwäbische Mundart versteht Yanar nicht

„Wer heute einen Fernseher bedienen will, braucht ein Informatikstudium“, regt sich Kaya auf. Früher, auf Tour, habe er sich aufs Bett im Hotelzimmer gepflanzt, das Gerät eingeschaltet und durchgezappt. „Heute mache ich an: Menü. Ich will aber nichts essen?!“ Seine nächsten Opfer sind die Popcorn-Esser im Kino, die mit ihrem Geknabber dem Komiker den Spaß am Film nehmen. „Früher war das auch nur in kleinen Tütchen. Das war nach der Werbung leer. Heute gibt es den XXL-Mega-Familienpack. Da kannst du zwei Stunden dran rumfressen und hast nachher wohl Diabetes.“

In der Pause sind dann die Zuschauer dran. Sie sollten auf Kayas Facebook-Seite schreiben, was sie im Alltag aufregt – und Kaya baut es spontan in sein Programm ein. Ein Klassiker: „Mich regt es auf, wenn jemand mit 30 Kilometern in der Stunde durch Ravensburg fährt, obwohl die Geschwindigkeitsbegrenzung erst ab 22 Uhr gilt“, schreibt ein Besucher. Der Straßenverkehr bringt die meisten Deutschen zum Ausrasten, erzählt Kaya. Ein anderer Gast schreibt: „Mich regt es auf, wenn dich ein Ravensburger auffordert, die Tasche zu heben und du sie dann wie so ein Idiot in die Luft hebst.“ Gelächter im Publikum und ein Fragezeichen in Kayas Gesicht. Von dieser in Oberschwaben üblichen Wortwahl hatte der Deutsch-Türke auch noch nichts gehört.

Ein Dritter regt sich über die fehlenden Trennwände an den Pissoirs der Oberschwabenhalle auf – ihm wäre wohl ein wenig mehr Privatsphäre recht gewesen. „So oder so ähnlich ist übrigens ‚Was guckst du?!’ entstanden“, sagt Kaya und lacht, „ihr Deutschen geht pinkeln und guckt nur auf euren Lörres. Türken schauen dem Toiletten-Nachbarn direkt in die Augen und sobald dieser mal aus Versehen zurückschaut: Was guckst du?!“