Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„..absichtslos handeln, sich selbst kennenlernen… Der Mensch, der dir gegenübersitzt, ist gerade der Wichtigste …“ so formulierte ein Teilnehmer zusammenfassend, was er unter anderem aus dem Schulungskurs mitgenommen hat. Gestartet im Spätsommer 2020 haben sich drei Frauen und drei Männer gemeinsam aufgemacht, um zu erfahren, wie man schwerkranke und sterbende Menschen würdevoll, achtsam und mit viel Herzenswärme gut auf diesem letzten schweren Weg begleiten kann. Es galt, sich auf die verschiedenen Facetten einer Hospizbegleitung einzulassen. Und da geht es auch darum, sich selber besser kennenzulernen, zu schauen, mit welchen Bildern von Sterben, Tod und Trauer bin ich unterwegs. Welche Motivation hat mich hier her in diesen Kurs geführt? Was kann und möchte ich den Menschen und ihren Angehörigen von mir und meiner Zeit schenken? Was kann ich sagen, wenn die Worte fehlen? Was kann ich noch tun, wenn nichts mehr zu machen ist? Wie reagieren Menschen, wenn sie mit so schweren Themen konfrontiert sind? Und da waren die fachlichen Schulungsinhalte, über die es viel zu erfahren gab. Von Kommunikation, Vorsorgevollmacht, möglichen Unterstützungsangeboten, Clinik Home Interface, Spiritualität und Beerdigungsformen uvm. Es gab tiefen Gedankenaustausch, es gab Lachen und Weinen, viel Offenheit und Verständnis füreinander und ganz viel Bereitschaft, sich auf diese besondere Begegnungen einzulassen. Durch den Lockdown musste der Kurs zeitweilig online weitergeführt werden, damit sich der Abschluss nicht zu weit nach hinten verschob. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, viel gelernt zu haben, um sich auf die Begegnung mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen einlassen zu können. „Mein Werkzeugkoffer ist gut gefüllt und was kommt, das weiß man nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg im Leben finden und doch dürfen wir gemeinsam unterwegs sein und uns Hilfe und Unterstützung holen.“

Die Ambulante Hospizgruppe Ravensburg e.V. bietet für Schwerkranke und Ihre Angehörigen Beratung und Begleitung an. Dieser Dienst ist für Menschen, deren Erkrankung fortschreitet und nicht mehr heilbar ist, gedacht. Der Dienst ist überkonfessionell sowie kostenfrei und alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht. Informationen gibt es auf der Homepage www. hospizgrupperavensburg.info und unter Telefon: 0751 95 129900.