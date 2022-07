Was die Schüler beim ersten Schülerklimagipfel in Ravensburg erwartet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Jugendliche machen sich Sorgen um ihre Zukunft und demonstrieren nicht nur bei Fridays for Future für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Aber ändert sich auch ihr Konsumverhalten und sind unsere Schülerinnen und Schüler ausreichend informiert? Dazu hat der Landkreis Ravensburg unter Schirmherrschaft des Landrats Harald Sievers den ersten Schülerklimagipfel ausgerufen, der vom 18. bis zum 22. Juli an der Edith-Stein-Schule in Ravensburg veranstaltet wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Aufklärung und Information sowie ein buntes Angebot an Aktivitäten für Schulklassen und Lehrkräfte aller Schularten und Altersklassen. Das gesamte Programm ist kostenlos.

Was die Schülerinnen und Schüler erwartet: Neben ständigen Ausstellungen von Schülerarbeiten zu den Themen Energie, Klimawandel und Nachhaltigkeit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessante Shows, Diskussionen und vor allem Workshops erleben, die häufig von Schülerinnen und Schülern der beruflichen Schulen angeleitet werden, und bei denen man die erstellten Produkte wie zum Beispiel VR-Brillen oder Peeling Cremes behalten darf. Großes Kino wird an drei Tagen im Hörsaal geboten, an denen spannende und altersgerechte Filme gezeigt werden. Teilnehmende Lehrkräfte erhalten zudem kostenlose Lizenzen, um die Filme an ihrer eigenen Schule einsetzen zu können. Der Donnerstag und der Freitag stehen ganz im Zeichen des Landkreises als Schulträger und Bauherr nachhaltiger und ressourcenschonender Gebäude und Einrichtungen. So können sich Schulklassen und Lehrkräfte nicht nur über nachhaltiges Bauen im Landkreis Ravensburg und den Landkreis als Ausbildungsbetrieb informieren, sondern erhalten auch Führungen durch die innovative Energieversorgungs-Zentrale für das Schul- und Verwaltungsquartier direkt neben dem Berufsschulzentrum auf der Burachhöhe.

Die Programme werden an die Schulen versendet, sodass alle Schulen im Landkreis Ravensburg die jeweiligen Events für ihre Klassen kostenlos buchen können. Nähere Informationen erhalten Sie dann auch über die Homepages der drei beruflichen Schulen im Landkreis.