Was die Oberschwabenschau auf den Bühnen zu bieten hat

Wer demnächst aufs Messegelände der Oberschwabenschau in Ravensburg geht, den erwartet weit mehr als eine bunte Warenvielfalt. Denn wie die Messe-Macher mitteilen, haben sie für viel Programm gesorgt. Live-Musik und Krimi-Lesungen, politische Reden, Podiumsdiskussionen, Fachvorträge oder auch das Zerlegen von Fleisch: Auf den Bühnen der Messehallen ist immer was los.

Wer gern Schlager, Volkstümliches oder Blasmusik hört, ist um die Mittagszeit richtig in der Halle 9. Dort, wo die Landfrauen ihre Hochzeitssuppe und andere Klassiker servieren, steht die Grüne Bühne. Da werden kurz vor 13 Uhr die Instrumente gestimmt und die Stimmbänder angewärmt. Ob Marinechor Aulendorf oder die Bläser-Combo „Die Söhne Manfreds“, ob Schlager-Barde Janis Nikos oder die Bauernkapelle Oberschwaben: Meist sind es zwei Formationen, die sich auf der Grünen Bühne abwechseln. Moderiert wird das jeden Mittag von SWR4-Radiomoderator Dirk Polzin.

Krimis und Historisches

In Halle 5, wo der Landzunge-Biergarten mit seinem Markt auf regionale Lebensmittel und regionale Getränke setzt, kann man am Rand des Biergartens eine neue regionale Bühne entdecken. Sie wird geprägt von dem als Kulisse errichteten Ravensburger Wahrzeichen „Mehlsack“. Diese Bühne ist für Geschichten und Menschen aus der Region reserviert. Dort wird erzählt und vorgelesen; es gibt Geschichten, Gedichte und vielleicht auch Spontanes. Regionale Autoren und Verlage präsentieren ihre Krimis und Oberschwaben-Bücher, ein Museumslandwirt aus dem Bauernhausmuseum Wolfegg erzählt vom Wandel in der Landwirtschaft seit 1900. Auch die „Schwäbische Zeitung“ und Radio 7 haben Beiträge angekündigt.

Kuchen und Früchtebrot

Nachmittags schauen viele in Halle 9 vorbei, beispielsweise um das Kuchenbuffet der Landfrauen in Augenschein zu nehmen. Auch dort kann man sich fürs Nachmittagsprogramm hinsetzen: Mal lädt die Kreishandwerkerschaft zur Birnen- und Früchtebrotprüfung (Dienstag, 18. Oktober, 15 Uhr), mal kommt die Brotback-Bestseller-Autorin Valesa Schell zu einer Lesung (Freitag, 21. Oktober, 15 Uhr). Am Mittwoch, 19. Oktober, ist um 15 Uhr ein Fachgespräch mit Landwirten und Experten rund um die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft. Am Donnerstag, 20. Oktober, geht es um 15 Uhr darum, wie die gesetzlichen Ziele rund um Biodiversität erreicht werden.

Neu ist dieses Jahr das Vortragsprogramm, mit dem die Fachmesse Agraria ihr Profil verstärkt. Es ist von Mittwoch bis Sonntag, 19. bis 23. Oktober, auf der neuen Fachbühne in der Oberschwabenhalle zu erleben. Die Referenten kommen aus Unternehmen, aus Wissenschaft und Forschung. Bei Vorträgen und in Podiumsdiskussionen sprechen sie über Themen, die in der Agrar-Welt derzeit sehr aktuell sind: mobile Ställe, den Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft, Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, Stromproduktion, Energiesparen sowie den noch recht neuen Ansatz, landwirtschaftliche Flächen für Photovoltaik zu nutzen und zugleich zu bewirtschaften.

Die Bauernkundgebung ist dieses Jahr übrigens erst am zweiten Messesonntag, 23. Oktober. Sie beginnt um 10 Uhr in Halle 9.