Was die Feldpost über den Krieg erzählt

Im Leben eines Menschen gibt es Ereignisse, die in Ihrer Einmaligkeit und Intensität niemals vergessen werden. Dazu gehört das Ende der Schulzeit mit bestandener Abschlussprüfung, die den Weg in eine neue noch unbekannte Phase des Lebens eröffnete, sei es das Studium oder der Einstieg in den Beruf. Im Sommer des Jahres 1914 sahen diese Perspektiven für einen jungen Menschen jedoch ganz anders aus. Der Beginn des großen Krieges ließ alle bisherigen Planungen in den Hintergrund treten.

Auch wenn die „Allgemeine Kriegsbegeisterung“ nur ein Mythos war, herrschte im weit überwiegenden Teil der Bevölkerung, auch in der Jugend, doch die Meinung, dass Deutschland ungerecht angegriffen worden sei und sich nun verteidigen müsse. Diese Haltung zeigt sich auch in der hohen Zahl an Kriegsfreiwilligen im Alter von 16 bis 18 Jahren. Allein am Spohngymnasium waren es im Schuljahr 1914/15 36 Freiwillige.

Gedenktafel erinnert jetzt an Wilhelm Hohl

Darunter war auch der 1896 geborene und aus einem bildungsbürgerlichen Hause stammende Wilhelm Hohl, genannt Willi. Er meldete sich am 24. August 1914 zum Dienst beim Ersatz-Landwehr-Bataillon des Infanterieregiments Nr. 123. Sein erster Fronteinsatz im Argonnerwald begann Anfang Oktober. Hohl war während seiner ganzen Soldatenzeit immer an der Westfront eingesetzt und fiel im Range eines Leutnants am 12. März 1918 durch einen englischen Artillerietreffer auf sein Fahrzeug.

Dies war die Zeit der Vorbereitung zur letzten deutschen Offensive im Westen. Sein Leichnam wurde auf einem Friedhof im Hinterland der Front beigesetzt; in Ravensburg erinnern an ihn noch die Inschriften am Familiengrab und auf der Gedenktafel des Spohngymnasiums.

Briefe bilden Details des soldatischen Lebens ab

Im Winter 2014/15 fand im Museum Humpisquartier eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg statt, in welchem das Gedenken an Willi Hohl einen wichtigen Teil bildete. Grund waren die 370 von ihm im Laufe der Kriegsjahre geschriebenen Feldpostbriefe, die sich in Familienbesitz befinden (jetzt als Leihgabe im MHQ) und von der Historikerin Ina Szymnau im Rahmen einer Magisterarbeit an der Universität Augsburg ausgewertet wurden.

Feldpostbriefe zählen demnach zu den bedeutendsten Quellen zur Militärgeschichte, „denn viele Sphären des soldatischen Lebens werden in (ihnen) abgebildet“, so die Wissenschaftlerin.

Einfache Wünsche: Suppenwürze und Mundwasser

Der Inhalt der Briefe Hohls handelt in erster Linie von privaten Anliegen der Schreiber. Hier ein Beispiel: „Bitte schickt auch Nachthemden, ich wäre sehr dankbar. Dann wieder ne Flasche Rotti, Suppenwürze, dann ein kleines Waschschüsselchen aus Blech, sowie Mundwasser ... auch vielleicht Kölner Wasser, das erfrischt so sehr, wenn man schwitzt“. Viele Berichte finden sich auch über die Lebensumstände im Frontgebiet.

Hier ein Beispiel vom Nachtlager von drei Soldaten in einem engen Stollen: „Mithilfe von einigen Brettern ist eine Bank und 1 Tisch gezimmert und da haust man nun 3 Tage, ich glaube, im Zuchthaus muss es ähnlich sein ... Und damit der Raum ganz ausgenützt, liegen unter der Bank noch 2 Meldehunde. Als Kopfkissen wird irgendein Gegenstand, und sei es auch ein Stahlhelm, benützt“.

Grausamkeit des Krieges nur selten Thema

Eher selten sind Beschreibungen von militärischen Vorgängen und drastische Schilderungen der Grausamkeiten des Krieges. Ein Beispiel aus der Schlacht an der Somme im August 1916: „Schwerstes Artilleriefeuer Tag und Nacht, stärkste Belästigung durch feindliche Flieger, Hitze, Durst, Leichengeruch, diese Angriffe und Anstürme, nicht mehr menschlich“.

Große Betroffenheit zeigt sich auch in einem Brief anlässlich des Fliegertodes seines Kameraden Alois Reichle im März 1917, genannt „Peter“, der Sohn des damaligen Ravensburger Bürgermeisters Andreas Reichle: „Ich, der ich doch in meiner langen Feldzeit schon viel erlebt und gesehen habe, habe es noch nicht ganz überwunden, dass der liebe Peter nun tot ist“. Der Leichnam Reichles wurde überführt und auf dem hiesigen Hauptfriedhof bestattet.

Schreiben war für viele eine Bewältigungsstrategie

Mit den Feldpostbriefen versuchten die Soldaten, ihren Alltag zu bewältigen; sie bildeten – bis auf die wenigen Urlaube – die einzige Brücke zu Heimat und Familie. An Weihnachten war diese Brücke besonders wichtig, wie folgende Briefzeilen Hohls verdeutlichen: „Aber in Gedanken bin ich am heiligen Abend und in der Christmette und am ganzen Fest doch bei Euch und erlebe das ganze, gemütliche, häusliche Weihnachtsfest mit Euch Lieben ... Und wenn ihr dann um den Christbaum herumsteht, ,Stille Nacht’ singt und ein ,Vaterunser’ für mich betet, dann denkt an mich und wir sind dann, wenn auch nicht leiblich, aber so doch in Gedanken beieinander“.

Wilhelm Hohls letzter Brief an die Familie war auf den 23. Februar 1918 datiert. Er durfte Heimat und Familie nicht mehr sehen. Was nach Kriegsende blieb war „Eine Donau voll Blut, ein Bodensee voll Tränen“, so ein oberschwäbischer Chronist.