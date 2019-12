Was das Mädchenherz begehrt

Das Schnäppchenjahr klingt mit einem Mädelsflohmarkt aus. Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Dezember, bieten mehrs als 150 Ausstellerinnen in der Oberschwabenhalle in Ravensburg alles Mögliche für modeinteressierte Frauen und Mädchen an, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Jeweils von 10 bis 16 Uhr wartet ein großes und vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Selbstgemachtem. Und auch das eine oder andere begehrte Einzelstück kann dabei sein.

Es gibt viel zu entdecken in dem regen Treiben an den vielfältigen Verkaufsständen, wobei der Austausch und das Verbinden von Modebegeisterten im Vordergrund stehen. Der Mädelsflohmarkt in der Oberschwabenhalle in Ravensburg ist der Treffpunkt für Modeverrückte, Fashion Fans und Designer. Aber auch neugierige Schnäppchenliebhaber und interessierte Besucher, die einfach einen aufregenden Tag mit Freundinnen verbringen möchten, kommen hier auf ihre Kosten, heißt es weiter.