Was das Kunstmuseum Ravensburg 2023 zu bieten hat

Im Kunstmuseum Ravensburg gibt es auch im neuen Jahr interessante Ausstellungen. Was das Organisationsteam für 2023 auf die Beine gestellt hat, zeigt folgende Übersicht.

Noch bis 5. März ist die aktuelle Ausstellung „Carl Lohse. Ein Maler des Expressionismus“ im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Kunstmuseum zu sehen. Carl Lohse (1895-1965) schuf nach dem Ersten Weltkrieg ein markantes expressionistisches Werk und zählt zu den lang übersehenen Ausnahmefiguren der Kunstgeschichte. Die Ausstellung setzt ihren Schwerpunkt bei Gemälden aus Lohses intensivster Schaffensphase zwischen 1919 und 1921. Noch bis 25. Juni läuft die Ausstellung „Von Angesicht zu Angesicht. Zwei süddeutsche Sammlungen im Dialog“ im zweiten Obergeschoss des Kunstmuseums. Dort treten ausgewählte Klassiker der Sammlung Selinka des Kunstmuseums Ravensburg erstmals mit weiteren Arbeiten aus einer süddeutschen Privatsammlung in Dialog.

Eröffnung von „Geta Brătescu. Drawing as a dance“

Vom 25. März bis 25. Juni ist dann die erste neue Ausstellung im Jahr 2023 zu sehen. Die Eröffnung von „Geta Brătescu. Drawing as a dance“ ist am Freitag, 24. März, um 19 Uhr im ersten Obergeschoss. Wie das Kunstmuseum mitteilt, gilt die rumänische Künstlerin (1926-2018) als eine der herausragendsten Avantgardistinnen Osteuropas. Zeitlebens erforschte sie in einer Vielzahl von Medien mittels serieller Variationen das erzählerische Potenzial abstrakter Formen.

Schwarz-Weiß-Fotografie Geta Brătescu, „Doamna Oliver în costum de călătorie“, 1980 - 2012. (Foto: Mihai Brătescu)

Dreh- und Angelpunkt ihres OEuvre bildet die Zeichnung. Das Zeichnen verstand Brătescu als einen physischen Akt, als eine Geste des Körpers, ähnlich einem Tanz, durch den sie die Welt in ihrer Umgebung ergründete, heißt es in der Pressemitteilung des Kunstmuseums. Trotz staatlicher Repression im damals kommunistischen Rumänien besteht Geta Brătescu von Anbeginn unbeirrt auf die Rolle des Künstlers als Vertreter des freien Denkens und eines lustvoll-spielerischen Experimentierens.

Immer wieder thematisierte sie, auch durch die Aneignung widerständiger Figuren der Weltliteratur, die Bedeutung des Künstlers in der Gesellschaft sowie des Ateliers als Produktionsraum und mentales Kraftzentrum. Ausgangspunkt von Brătescus Collagen, installativen und performativen Foto- und Filmarbeiten bildeten gefundene Alltagsmaterialien und ihr eigener Körper. In diesen Arbeiten manifestiert sich Brătescus erweitertes Verständnis von der Zeichnung als konzeptuelle Ausdrucksform. Den Zeichenstift ersetzte sie in ihrem Spätwerk durch die Schere und konzentrierte sich in ihren farbintensiven Papiercollagen auf das freie „Spiel der Formen“.

Ein Raum zum Mitmachen für Kinder

In einer weiteren Ausstellung präsentiert das Kunstmuseum Ravensburg vom 14. Juli bis 5. November dann das Thema „(Wahl-)Familie. Die, die wir sind“ im ersten und zweiten Obergeschoss sowie in einem partizipativen Raum für Kinder mit Werken Karel Appels im Erdgeschoss. Vernissage ist am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr. Zum Inhalt der Ausstellung: Familie kann Glück oder Chaos, Identifikation oder Abgrenzung bedeuten, Bürde sein oder Stabilität geben. Familie steht für Bluts- oder Wahlverwandtschaft und lässt sich nicht ausschließlich auf biologische Kriterien reduzieren. Familie ist man via Stammbuch, als identitätsstiftende Verbindung oder durch einen gewachsenen Verbund aus sich einander zugewandten Personen.

Die Gruppenausstellung (Wahl-)Familie versammelt Positionen zeitgenössischer Künstler, die das verzweigte Beziehungsgeflecht rund um die (Wahl-)Familie beleuchten. Das Foto zeigt einen Videoausschnitt von Sharon Hayes Film „Ricerche: one“, 2019. (Foto: VG Bild-Kunst)

Geschichten über (Wahl-)Familien zeugen von Zusammenhalt und Gemeinschaft, die im besten Fall genügend Halt und Akzeptanz geben, um Individualität und Diversität zu leben. (Wahl-)Familie bedeutet bizarre Gewohnheiten und große Gefühle und ist ein Beziehungsgeflecht, dessen Strukturen immer wieder einem Wandel unterlagen und dessen unterschiedliche Formen kontrovers betrachtet, gefühlt und diskutiert werden können. Letztlich bleibt es eine individuell zu beantwortende Frage: Was bedeutet Familie für Sie?

Die Gruppenausstellung versammelt Positionen zeitgenössischer Künstler, die das verzweigte Beziehungsgeflecht rund um die (Wahl-)Familie beleuchten. Ergänzt wird die Ausstellung durch einen Raum für Kinder, die umgeben von Skulpturen und Druckgrafiken von Karel Appel aus der Sammlung Selinka des Kunstmuseums kreativ werden können.

Zwei Eröffnungen auf einmal

Am Freitag, 24. November, 19 Uhr, eröffnet das Kunstmuseum dann gleich zwei Ausstellungen auf einmal. Bis 3. März 2024 sind die Werke von Alexej von Jawlensky im ersten Obergeschoss zu sehen. Diese monografische Ausstellung widmet sich dem bedeutenden Expressionisten Alexej von Jawlensky (1865-1941). Beeinflusst von der Kunst Vincent van Goghs, Kees van Dongens, der Fauvisten, Paul Cézannes, Henri Matisses und vom Japonismus wirkte der in Russland geborene Künstler an der Münchner Künstlervereinigung „Der Blaue Reiter“ mit und löste sich früh von einer naturalistischen Malerei.

Von Anbeginn interessierte sich Jawlensky nicht für ein „reales“ Abbild der Außenwelt, vielmehr spürte er dem „Wesen der Dinge“ nach. In langjährigen Werkserien arbeitete er an Bildthemen, deren Ausdruck er durch eine Vereinfachung und Typisierung der Formen sowie Intensivierung der Farbe zu steigern versuchte. Die Ausstellung beleuchtet Jawlenskys unermüdliche Beschäftigung mit der Autonomie der Farbe und seine zunehmende Anknüpfung an spirituelle Bildkonzepte.

Die Gruppe Cobra

Parallel eröffnet wird die Ausstellung „Cobra nach Cobra“, die bis 23. Juni 2024 im zweiten Obergeschoss zu sehen sein wird. Angesichts der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, die die Gewaltbereitschaft und Unmenschlichkeit unmissverständlich enthüllt hatten, schlossen sich der dänische Maler Asger Jorn (1914-1973), die belgischen Schriftsteller Christian Dotremont (1922-1979) und Joseph Noiret (1927-2012) sowie die niederländischen Maler Karel Appel (1921-2006), Constant (1920-2005) und Corneille (1922-2010) 1948 zur Gruppe Cobra zusammen. Trotz ihres relativ kurzen Bestehens als „internationale Organisation“ von 1948 bis 1951 hatte der erste paneuropäische Zusammenschluss von Künstlern für die Entwicklung der Kunst in Europa eine große Bedeutung bis weit in die 1980er-Jahre.

Auf ihrem Programm stand nicht weniger als das Ziel, sowohl die Kunst als auch die Gesellschaft zu revolutionieren. Cobra richtete sich gegen gesellschaftliche und akademische Normen, stand für Veränderung und den Glauben an ein positives Menschenbild. „Cobra nach Cobra“ widmet sich ausgehend von der Sammlung Selinka dieser progressiven Gruppe und beleuchtet sowohl die Hochphase der Bewegung als auch die individuelle Entwicklung einzelner Künstler.

Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen

Weitere wichtige Termine, auf die das Kunstmuseum für das Jahr 2023 hinweist sind das Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen des Kunstmuseums vom 3. bis 5. März. Im Rahmen des Jubiläums haben Besucherinnen und Besucher ab 9. April jeden ersten Sonntag im Monat freien Eintritt. Am 18. August ist wieder die Lange Nacht der Museum, gefeiert wird dann auch „10 Jahre Museumsviertel Ravensburg“.