Was bleibt nach drei Wochen Vesperkirche?

Die elfte Vesperkirche im Schussental ist am Sonntag zu Ende gegangen. Zu den Besuchern zählten Anzugträger und Obdachlose, Senioren und junge Familien. Kurz vor Schluss der insgesamt dreiwöchigen Aktion haben Lena Müssigmann und Alena Ehrlich Besucher und Ehrenamtliche gefragt, welche Eindrücke sie von der Vesperkirche mitnehmen.

„Ich geh anders durch die Stadt. Ich hab Gesichter von der Vesperkirche im Blick“, sagt die ehrenamtliche Caren Wirtz (79) aus Ravensburg. Ihre Aufgabe war es, sich zu Menschen an den Tisch zu setzen, und sich mit ihnen zu unterhalten. „Jeder mag gerne seine Geschichte erzählen. Da gibt es ganz positive, schöne Geschichten. Und auch sehr traurige. Da möcht’ man am liebsten mitheulen.“ Und auch was Handfestes nimmt Caren Wirtz mit: „Ein Paket zum Abendbrot, das spart man dann zuhause fertig zu machen. Und die richten hier ganz tolle Brote.“

Ina Romer (Foto: Fotos: Alena Ehrlich)

Peter Elbs (68) aus Ravensburg ist Pensionär und half im zweiten Jahr bei der Vesperkirche mit. Ihm wird einerseits in Erinnerung bleiben, wie dankbar viele Besucher über das Angebot waren, in der Vesperkirche Mittagessen zu können. Andererseits habe es ihn gefreut „zu sehen, dass Leute, denen es besser geht, eine größere Spende in der Kasse hinterlassen und damit zum Gelingen dieser Vesperkirche beitragen“.

Am Kaffeeausschank bediente Muhammed Jallow (25) vom Berufsbildungswerk der Stiftung Liebenau die Gäste. Auf ihn hat Eindruck gemacht, dass viele Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen –„Alt bis Jung, das gefällt mir auf jeden Fall.“

Muhammed Jallow (Foto: Alena Ehrlich)

„Ich möchte mich für diese Veranstaltung bedanken“, sagte Abdullah Halabya aus Aulendorf. Er ist aus Syrien geflüchtet und lebt seit drei Jahren in Deutschland. Er habe durch die Vesperkirche wieder etwas über die Kultur in Deutschland dazugelernt, „wie man miteinander umgehen muss. Das freut mich auch“, sagt er. Bei der Vesperkirche hat er Essen an die Tische getragen und Geschirr abgeräumt. „Ich freue mich, wenn ich alten Leuten, die Pflege benötigen, helfen kann.“ Auch in Zukunft möchte er etwas gegen Armut in der Welt tun.

Ina Romer (31) aus Weingarten kam mit ihrer Tochter im Kinderwagen zum Essen. Sie lebt erst seit Kurzem wieder in der Region und kannte die Vesperkirche nicht. „Ich fand’s schön. Erstens weil es praktisch ist als Familie, wenn man so ein Mittagessen nicht selber kochen muss.“ Zweitens habe ihr gefallen, dass die Einladung „Offen für alle“ so gemeint ist und angenommen wird. „Das fand ich hier ganz schön, dass echt alle Schichten und verschiedensten Menschen anzutreffen waren.“

Benjamin Kessler (20) DHBW-Student schildert einen ähnlichen Eindruck: „Wir haben gesehen, dass Bedürftige da waren, aber auch Studenten und Leute im Anzug, das fand ich persönlich sehr cool.“ Er geht davon aus, dass dadurch der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird.

Man kommt mit Obdachlosen zusammen. Man kommt mit höhergestellten Leuten zusammen Werner Dehner, Helfer

Werner Dehner (72) ist als Rentner ehrenamtlich dabei, schon seit 2009. Er gehört nach eigenen Angaben zum harten Kern der Vesperkirche. Was bleibt nach drei Wochen Vesperkirche? Freude und Begeisterung für die Idee Vesperkirche, sagt er. „Das hält fürs ganze Jahr vor und ich freue mich schon auf die nächste.“ Besonders gefällt ihm: „Dass man mit so vielen Menschen unterschiedlicher Art zusammenkommt. Multikulti. Man kommt mit Obdachlosen zusammen. Man kommt mit höhergestellten Leuten zusammen. So wie das Motto von der Vesperkirche ist: Offen für alle.“

Günstiges Mittagessen, Ärzte, Friseure und Kulturprogramm. Im Schnitt kommen bislang rund 600 Menschen täglich in die Ravensburger Vesperkirche. Damit sind die Veranstalter zur Halbzeit sehr zufrieden. Ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen wäre das aber undenkbar. Unter ihnen haben wir auch ein paar bekannte Gesichter entdeckt.