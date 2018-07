Warum sich Mathematiker nicht um ihr Aussehen scheren

Für viele ist Mathematik nur eines: wöchentlicher Albtraum, schlechte Erinnerung an die Schulzeit oder einfach ein unlösbares Rätsel. Doch man tut ihr Unrecht, der Mathematik. Sie ist so viel mehr. Sie ist fantasievoll, spannend und im Grunde ganz einfach. Das zumindest ist die Meinung von Alfred Beutelsbacher, Mathematikprofessor in Gießen, der bei einer Lesung bei Ravensbuch sein „kleines Mathematikum“ vorstellte.

Klar, dass ein Mathematikprofessor gut reden hat, schließlich hat er keine Ahnung von den tagtäglichen Problemen eines Schülers. Doch so einfach sollte man es sich nicht machen. Denn die Mathematik und der Alltag verstehen sich gut.

Doch von vorne. Ganz nüchtern betrachtet, ist die Mathematik eine der ältesten Wissenschaften der Welt. In manchen Theorien entstand sie vor gut 30 000 Jahren. Bei Babyloniern, Ägyptern und Griechen ist man sich einig, dass diese Völker schon sehr viel Ahnung von ihr hatten. Die Pyramiden ohne Mathematik wären undenkbar gewesen.

Bei den Griechen beginnt Beutelsbacher den Bogen zu unserer täglichen Gegenwart zu schlagen. So gibt es zum Beispiel die fünf platonischen Körper. Einen davon bastelte er in einem Experiment nach, und das Publikum bemerkte sofort die Ähnlichkeit zu einem Fußball. Da war er schon, der Alltag. Fußball steckt nämlich voller Mathematik. Schließlich ist der Ball rund, weil er gleichmäßig aus Fünf- und Sechsecken besteht.

Auch scheinbar einfache Zahlen haben eine interessante Geschichte. Zum Beispiel die Null. Sie war nicht einfach von Anfang an in unserem Zahlensystem. Die Null war eine Erfindung der Inder und kam mit dem Vormarsch der Osmanen erst nach Europa und wurde dann in unser System eingegliedert.

Doch nun zu den Menschen hinter der Mathematik. Über Mathematiker gibt es unzählige Vorurteile. Am gängigsten ist ihre Unordentlichkeit, Ungepflegtheit und Fantasielosigkeit. Klar, nicht alle sind gleich. Doch Beutelsbacher gibt zu, dass manch ein Mathematiker oft so vertieft in sein Fach ist, dass er sich einfach nicht um weltliche Dinge wie sein Aussehen kümmern kann. Doch fantasielos, dass seien sie nicht. Denn um Probleme zu lösen, müsse man sich erst mal ein Problem ausdenken, und dafür brauche man Fantasie.

In seinem Buch widmet sich Beutelsbacher auch noch zahlreichen anderen großen und kleinen Problemen der Mathematik im Alltag. So erklärt er zum Beispiel, warum Mathe so vielen Schülern so große Angst macht. Er beschreibt, warum sie die einzige Wissenschaft ist, durch die es möglich wäre, mit außerirdischem Leben zu kommunizieren, oder er klärt historische Fakten auf. Warum gibt es für die Mathematik eigentlich keinen Nobelpreis? Ein spannender Abend.