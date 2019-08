Warum Kaninchen nicht für Kinder geeignet sind - So werden die possierlichen Tiere richtig gehalten

Kaninchen sind nach Katzen und Hunden die drittbeliebtesten Haustiere in Deutschland. Gerne werden sie als pflegeleichte und anspruchslose Tiere dargestellt, mit denen Kinder einfach umgehen können.

Wie der Tierschutzverein Ravensburg-Weingarten und Umgebung weiter schreibt, ist jedoch das Gegenteil der Fall: Kaninchen sind hochsensible Tiere und benötigen von der Haltung bis zur Ernährung besondere Aufmerksamkeit.

Kaninchen gibt es in allen Farben, Formen und Größen. (Foto: Tierheim Ravensburg)

Gruppenhaltung: Kaninchen haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und sind auf artgleiche Partner angewiesen, weshalb ein Kaninchen niemals alleine gehalten werden darf. In freier Natur leben sie in großen Gruppen und haben eine klare Rangordnung. Weder zeitintensive Pflege noch die Gesellschaft eines Meerschweinchens können einen Kaninchenpartner ersetzen. Das Tierheim Ravensburg empfiehlt unbedingt die Böckchen kastrieren zu lassen, um ungewollten Nachwuchs zu unterbinden.

Raumbedarf: Kaninchen sind bewegungsfreudig. Ein handelsüblicher Käfig ist kein dauerhafter Lebensraum. Die Mindestgröße eines Käfigs sollte 150 auf 80 Zentimeter betragen. Im Idealfall sollten den Tieren mindestens zwei Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ein täglicher Freilauf muss auch dann noch gegeben sein.

Der Kaninchenbereich im Tierheim Ravensburg ist weitläufig. (Foto: Tierheim Ravensburg)

Daher sollte in der Wohnung ausreichend Raum bereitgestellt oder bestenfalls ein sicheres Gehege im Garten gestaltet werden. Ein Außengehege für zwei bis drei Kaninchen sollte eine Größe von sechs Quadratmeter haben. Kaninchen können das ganze Jahr über im Freien gehalten werden, wobei ein wind- und witterungsgeschützter Bereich im Gehege vorhanden sein muss.

Kaninchen können tiefe Höhlen buddeln und so eventuell aus ihrem Gehege entkommen. Zudem muss die Anlage Schutz vor potenziellen Eindringlingen wie Fuchs, Marder, Greifvogel und Co. bieten. Auch aus diesem Grund muss das Außengehege von allen Seiten – also auch von oben und unten – gesichert sein.

Ernährung: Kaninchen gehören nicht zu den Nagetieren. Ihr Verdauungssystem ist auf rohfaserreiche Gräser und andere Pflanzenteile spezialisiert. Die Hauptnahrung besteht aus ausreichend Heu und täglich frischem Wasser. Die tägliche Portion Grünfutter wie Salat, Karotten oder Äpfel darf nicht fehlen und ist äußerst beliebt. Kaninchen haben einen Stopfmagen, was bedeutet, dass sie den ganzen Tag über Zugang zum Futter benötigen und über den Tag verteilt mehrere kleinere Futterrationen zu sich nehmen. Da Kaninchenzähne ein Leben lang nachwachsen, benötigen sie außerdem frische Äste von nicht giftigen Obstbäumen für den Zahnabrieb.

Die handelsüblichen Futtermischungen und Leckerlis enthalten gepresstes Getreide und oftmals Zucker. Sie sind daher in der Regel nicht auf Kaninchen abgestimmt – auch Tierärzte raten davon ab.

Wie das Tierheim Ravensburg stark betone, sind Kaninchen keine geeigneten Kuscheltiere für Kinder. Die Versorgung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der Kinder nie alleine gewachsen sind. Die Erwachsenen stehen in der Pflicht: Sie müssen für frische Nahrung und sauberes Wasser sorgen und mit der Reinigung und Gestaltung des Geheges ein langes Kaninchenleben garantieren – ebenso wie die tierärztliche Betreuung und die Beschäftigung der Tiere. Selbstverständlich muss für eine fachkundige Versorgung auch während der Ferien gesorgt sein.