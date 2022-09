Warum in Ravensburg und Weingarten tagsüber Straßenlaternen leuchten

Städte und Gemeinden wollen und müssen aktuell Energie sparen – doch immer wieder leuchten tagsüber Straßenlaternen. Das wundert und ärgert einige Bürger. So erklären die Verantwortlichen diesen Fall.

Am 2. September schreibt eine Nutzerin im sozialen Netzwerk Facebook: „Ist das toll: Da werden Maßnahmen zur Stromeinsparung getroffen und in Weingarten brennen mittags die Straßenlampen...“.

Für Wartung und Reparatur müssen Lampen leuchten

Auch schon einige Tage zuvor, am 29. August, hatte ein anderer Nutzer das Bild einer leuchtenden Straßenlaterne bei Sonnenschein dort eingestellt, das seinen Angaben zufolge aus Ravensburg stammte.

In beiden Städten sind die Technischen Werke Schussental (TWS) für die Straßenbeleuchtung zuständig. Um Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung durchführen zu können, müsse die Straßenbeleuchtung in dem entsprechenden Abschnitt angeschaltet werden, teilten auf SZ-Anfrage die TWS und die Stadt Ravensburg gemeinsam mit.

An einer Schaltstelle hängen demnach mehrere Straßenlaternen, sodass nicht nur einzelne Leuchten für den Zeitraum der Arbeiten aktiviert werden könnten.

Solche Wartungen und Reparaturen würden das ganze Jahr über und insbesondere dann, wenn Bürger eine defekte Lampe melden, durchgeführt, heißt es von den TWS.