Warum für Heike Engelhardt „Respekt“ der wichtigste Punkt im SPD-Wahlprogramm ist

Zur Person

Heike Engelhardt ist 60 Jahre alt, evangelisch, verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie arbeitet als Pressesprecherin, Referentin für Führungskräfteveranstaltungen und stellvertretende Beauftragte für Chancengleichheit beim ZfP Südwürttemberg. Geboren wurde sie in Stuttgart. Nach dem Abitur machte sie in Esslingen und Tettnang eine Ausbildung zur Grund- und Hauptschullehrerin, die sie mit dem Ersten und Zweiten Staatsexamen abschloss. Doch statt in die Schule führte sie ihr weiterer beruflicher Weg zunächst zur Schwäbischen Zeitung. In Leutkirch absolvierte sie ein Volontariat, danach war sie als Redakteurin für verschiedene Lokalzeitungen tätig. 2014 trat sie in die SPD ein, seit 2016 ist sie Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Ravensburg. Seit 2018 führt sie als Vorsitzende die SPD-Fraktion im Ravensburger Gemeinderat. Zum ersten Mal trat Engelhardt als Kandidatin für die SPD bei der Landtagswahl 2016 an. 2017 folgte ihre erste Kandidatur für den Bundestag, 2021 kandidiert Engelhardt nun zum zweiten Mal bei einer Bundestagswahl.